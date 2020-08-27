玩美移動攜手動物園 推新生寶寶貼圖
訊連（5203）轉投資公司、全球美妝科技領導者玩美移動旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」App，特於暑假結束前夕，與台北市立動物園共同合作，推出6款包含大貓熊、歐亞水獺、馬來貘、無尾熊等四種不同物種的專屬可愛貼圖，可愛又療癒的貼圖設計，讓使用者可在台北市立動物園開放新生寶寶會客前，利用萌系貼圖與超療癒的動物Baby們同框，讓新生寶寶隨時陪伴、撫慰你的生活日常。
同時，為喚起民眾對野生動物保育的關心，只要使用玩美相機中動物園聯名 baby 貼圖編輯圖片並公開分享至社群平台，玩美移動即捐助一元支持動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎給所有參與活動民眾!
「很高興能和台北市立動物園聯名合作，」玩美移動總經理張華禎表示，「台北市立動物園是目前亞洲最大的動物園，也是許多人與親朋好友度過愉快時光的共 同回憶。此次合作以園內最受矚目的新生寶寶為題，結合玩美相機可愛擬真的貼 圖設計，希望使用者能透過這些貼圖感受新生動物療癒人心溫暖的同時，一起保 育關心野生動物。」
小小貼圖也能成為野生動物的大大依靠!玩美移動邀請您一起加入保育行列成為野生動物褓姆。即日起至9月30日，只要使用玩美相機與台北市立動物園聯名合作貼圖編輯圖片，至玩美移動 Facebook、玩美圈指定貼文下公開留言、 發佈Instagram限時動態、貼文或私訊@youcamapps.tw，每多一位朋友使用新生寶寶動物貼圖，玩美移動就會捐助一元用作支持野生動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎回饋所有參加活動的朋友。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言