玩美移動攜手動物園 推新生寶寶貼圖

訊連（5203）轉投資公司、全球美妝科技領導者玩美移動旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」App，特於暑假結束前夕，與台北市立動物園共同合作，推出6款包含大貓熊、歐亞水獺、馬來貘、無尾熊等四種不同物種的專屬可愛貼圖，可愛又療癒的貼圖設計，讓使用者可在台北市立動物園開放新生寶寶會客前，利用萌系貼圖與超療癒的動物Baby們同框，讓新生寶寶隨時陪伴、撫慰你的生活日常。

同時，為喚起民眾對野生動物保育的關心，只要使用玩美相機中動物園聯名 baby 貼圖編輯圖片並公開分享至社群平台，玩美移動即捐助一元支持動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎給所有參與活動民眾!

「很高興能和台北市立動物園聯名合作，」玩美移動總經理張華禎表示，「台北市立動物園是目前亞洲最大的動物園，也是許多人與親朋好友度過愉快時光的共 同回憶。此次合作以園內最受矚目的新生寶寶為題，結合玩美相機可愛擬真的貼 圖設計，希望使用者能透過這些貼圖感受新生動物療癒人心溫暖的同時，一起保 育關心野生動物。」