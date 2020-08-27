市場產能過剩 中石化雙主軸拚突圍

受新冠肺炎疫情影響，中石化（1314）兩大主力產品線CPL（己內醯胺）和AN（丙烯腈）面臨市場產能過剩壓力，中石化未來將聚焦「精細化工」與「土地開發」雙主軸，力拚突圍。

中石化今天舉行法說會，財務副總暨發言人陳穎俊表示，這兩年大陸石化新增產能大量開出，以CPL為例，光是去年和今年，大陸新加入的CPL產能就高達450萬噸，偏偏又碰上美中貿易戰和新冠疫情，造成需求減少，供給過剩的情況短期內難解。

在價的部分，中石化兩大主力產品線CPL和AN，今年產品售價平均比去年掉了四分之一。而在量方面，CPL今年上半年銷售量比去年足足少了四成；AN因為大陸有下游新產能開出做支撐，銷量大致與去年持穩。

整體而言，中石化從去年第4季到今年第2季，已經連續三季本業出現營業虧損。今年第2季因為高雄特貿六土地重劃分回，認列8億元的增值，加上土增稅減少的利益迴轉，中石化上半年稅後損益仍維持正數，稅後純益4.66億元，換算每股純益0.14元。

陳穎俊重申，未來中石化將繼續朝「石化本業」與「土地開發」雙主軸方向努力。在石化本業上，會聚焦在新的精細化工方面，中石化以CPL和AN為核心，積極向下延伸到特化市場，幾年前開發出OPP（鄰苯基苯酚），可做為阻燃劑，也可以做為抗菌劑，現在中石化更試圖利用OPP本身光折射材料的特性，和不同原料結合，希望做成鏡頭高折射配方，目前已經有鏡頭廠前來接洽合作。

今年2月中石化也宣布投下4.65億元，買下國內上市化工廠三晃的台中大甲廠土地、廠房和設備，進一步朝OPP下游的產業鏈整合布局。

至於土地開發方面，備受矚目的京華城改建案，擬規劃成4棟頂級辦公建築群，目前全案仍在規劃中。另外中石化也前進海外，南向緬甸及越南投資布局，其中在緬甸首都仰光的一個合建案，為中石化在緬甸的處女座，目前已經開始銷售和租賃動作，接下來有機會為公司營運帶進貢獻。