玩美移動搭動物園新生熱潮 推專屬貼圖

訊連科技（5203）轉投資公司玩美移動旗下「玩美相機」App，今（27）日宣布與台北市立動物園合作，因為園內近期喜事頻傳，許多物種都迎來新生寶寶，玩美相機特別推出大貓熊、歐亞水獺、馬來貘及無尾熊等四種動物，一共6款的專屬可愛動物貼圖，讓使用者可在新生寶寶會客前搶先同框合影。

玩美移動表示，這次活動為了同步推廣保育議題，只要使用玩美相機中動物園聯名baby貼圖，編輯圖片並公開分享至社群平台，玩美移動就會捐助一元支持動物保育計畫，並提供動物認養卡抽獎給所有參與活動民眾。

「很高興能和台北市立動物園聯名合作，」玩美移動總經理張華禎表示，「台北市立動物園是目前亞洲最大的動物園，也是許多人與親朋好友度過愉快時光的共同回憶。此次合作以園內最受矚目的新生寶寶為題，結合玩美相機可愛擬真的貼圖設計，希望使用者能透過這些貼圖感受新生動物療癒人心溫暖的同時，一起保育關心野生動物。」

玩美移動近期頻頻展開跨界聯名，玩美相機App先前就曾與美食外送平台Uber Eats合作，推出聯名邊框和貼圖，這次搭上北市動物園的新生潮，可望獲得消費者更多的關注。