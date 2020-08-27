香格里拉台北、台南遠東加碼 秋天再衝一波住房商機

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
香格里拉台南遠東飯店客房。 圖／業者提供
香格里拉台南遠東飯店客房。 圖／業者提供

延續暑假旅遊旺季，針對即將到來秋季出遊、與中秋及國慶連假即刻部署！香格里拉台北、台南遠東飯店，除了配合三倍券釋出住宿及餐飲優惠外，再加碼贈好禮，住宿優惠直接「三倍送」讓消費者翻倍享受！

香格里拉台南遠東指出，第一送是申請安心旅遊補助或紙本振興券支付房費，香格里拉台北遠東每房贈送餐飲抵用金1,000元、香格里拉台南遠東則加贈500元遠東Café 自助餐廳抵用金。

第二送為入住香格里拉台北遠東飯店任一住房專案，即可於退房時獲得價值三千飯店禮券，包含下次入住房型免費升等券(價值2,000元)以及1,000元餐飲抵用金，任選館內餐廳享用美食；入住台南則有機會抽得“GOGO mini卡丁車”免費體驗賽車奔馳的樂趣！

第三送：申請安心旅遊補助或以一千元紙本振興券支付部分房費並於九月入住，台北遠東再贈飯店人氣鳳梨酥禮盒 (價值580元，限量500盒)；台南遠東則針對符合以上條件、且連續住宿兩晚以上的房客贈送金牌手工蛋黃酥 (價值399元，限量500盒)！度假的同時，幫消費者把中秋伴手禮都準備好了！不用出國就能享受國際級的美好假期！

香格里拉 餐飲 中秋

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