8旬長輩肩痛手難舉 這療法減痛很有感

一位年近8旬長輩近一年來右肩感到痠痛、手的活動度也受限，時好時壞，最近因疼痛加劇而就醫，「樂活健康診所」醫師楊椒喬診斷他有肩關節鈣化加上肌肉撕裂傷，考量他年紀大，若用開刀治療復原較慢，因此建議他接受水介質震波治療，非侵入性，能量輸出平穩又直達深層受傷組織，一週內治療兩次就感覺減痛，「震」痛效果顯著。

收治病例的醫師楊椒喬指出，患者右肩峰鎖骨關節附近鈣化，三角肌與棘上肌則有撕裂傷，因此造成痠痛，右手活動度並降低為只有60度。患者也說，除了痠痛之外，右手只要側抬起，就會感到右肩外側會痛、會卡卡，常常從背後拉毛巾覺得使不上力，生活上很不方便。

楊椒喬醫師進一步指出，考量患者年紀大，若接受開刀治療，恐需要較長的復原期，因此建議他接受肩痛治療的新趨勢，亦即使用非侵入性的水介質震波治療儀。有別於傳統的體外震波治療儀，水介質震波治療儀採用水作為介質，其最大特色為採用電磁力產生能量，能量輸出平穩且更穩定，克服傳統震波儀電能輸出疲勞致能量遞減的問題，提升治療功效。

此外，楊椒喬醫師說，水介質震波治療是聚焦式，能量更直接，可聚焦於痠痛與受傷的病兆，達到迅速治療的目標，且治療深度可達6.5公分，優於傳統的4公分，直達深層受傷組織，因此治療滿意度高。

患者亦同時搭配徒手物理治療，「樂活健康診所」物理治療師魏維君說，徒手物理治療的筋膜放鬆術，可先放鬆肩頸附近肌肉，再接著接受水介質震波治療，可更直接傳遞震波能量，加速組織復原。

患者在一週內接受水介質震波治療兩次後，馬上感覺減痛，尤其手的活動度更大幅提高至100度，讓他日常生活更方便，不開刀即能免於肩痛之苦，後續並持續接受治療中，預估完成共5-6次療程，以達最佳治療效果。