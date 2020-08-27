英國皇室認證餐瓷太美 全聯集點換購延長加碼抽精品

在新冠肺炎疫情影響下，現代人愈來愈重視居家生活的儀式感，其中用餐氛圍、餐桌上的美好風景，不僅帶動餐瓷品牌業績逆勢成長，也在超市通路集點活動衝出新一波換購熱潮。英國皇室認證的Royal Doulton皇家道爾頓與全聯福利中心合作，推出8組「1815恆采系列」集點換購活動，將加碼延長至9月10日（換購到9月17日）。

此外，9月17日前還有福利卡友會員獨享的「英倫精品加碼抽！」活動，會員換購Royal Doulton皇家道爾頓指定商品即可抽GRAFF 鑽石蝴蝶幻影吊墜，以及Burberry 小型Vintage格紋雙提柄Title包，且換購1件即有1次抽獎機會，換購2件即有2次抽獎機會，依此類推。

擁有英國皇家認證的Royal Doulton 皇家道爾頓於2019年登台，陸續推出「Gordon Ramsay 主廚聯名系列」、「Pacific 海洋系列」、「Pastels 北歐復刻系列」、「London Calling 倫敦印象系列」等四大系列後， 受到台灣消費者關注。2020年春季，Royal Doulton皇家道爾頓再引進全新為了當今飲食文化所設計的「1815 恆采系列」，該系列主要設計以手工浸釉及刻印呈現出傳統手工感的細節，再加上活力的繽紛多彩色釉，連時尚名人侯佩岑都愛用。