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英國皇室認證餐瓷太美 全聯集點換購延長加碼抽精品

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
和風方盤。 圖／Royal Doulton 提供
和風方盤。 圖／Royal Doulton 提供

在新冠肺炎疫情影響下，現代人愈來愈重視居家生活的儀式感，其中用餐氛圍、餐桌上的美好風景，不僅帶動餐瓷品牌業績逆勢成長，也在超市通路集點活動衝出新一波換購熱潮。英國皇室認證的Royal Doulton皇家道爾頓與全聯福利中心合作，推出8組「1815恆采系列」集點換購活動，將加碼延長至9月10日（換購到9月17日）。

此外，9月17日前還有福利卡友會員獨享的「英倫精品加碼抽！」活動，會員換購Royal Doulton皇家道爾頓指定商品即可抽GRAFF 鑽石蝴蝶幻影吊墜，以及Burberry 小型Vintage格紋雙提柄Title包，且換購1件即有1次抽獎機會，換購2件即有2次抽獎機會，依此類推。

擁有英國皇家認證的Royal Doulton 皇家道爾頓於2019年登台，陸續推出「Gordon Ramsay 主廚聯名系列」、「Pacific 海洋系列」、「Pastels 北歐復刻系列」、「London Calling 倫敦印象系列」等四大系列後， 受到台灣消費者關注。2020年春季，Royal Doulton皇家道爾頓再引進全新為了當今飲食文化所設計的「1815 恆采系列」，該系列主要設計以手工浸釉及刻印呈現出傳統手工感的細節，再加上活力的繽紛多彩色釉，連時尚名人侯佩岑都愛用。

此次Royal Doulton 皇家道爾頓攜手超市龍頭全聯福利中心推出集點換購活動，讓消費者以1.6折到2.7折即可換購英國皇家認證餐瓷，8組「1815恆采系列」換購商品包括：日安生活馬克杯、獨享確幸4件組、萬用深盤2入組、碗盤4件組、和風方盤4件套組、多功能餐碗8件組、英倫午茶輕食8件組，以及恆采家庭分享16件式餐具組，不論是4人、2人還是單人獨享，甚至從小家庭到聚會派對，訴求各種餐食料理擺盤和料理需求都能滿足。

Royal Doulton 皇家道爾頓「1815 恆采系列」。 圖／Royal Doulton 提供
Royal Doulton 皇家道爾頓「1815 恆采系列」。 圖／Royal Doulton 提供
多功能餐碗組。 圖／Royal Doulton 提供
多功能餐碗組。 圖／Royal Doulton 提供

皇家 英國 全聯

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