向中美洲友邦介紹我防疫產品 貿協：首重分享商機其次

海外新冠肺炎疫情持續延燒，各國防疫相關產品需求持續攀升，外貿協會今天舉行活動，向我國中美洲友邦三國介紹台灣的防疫產品；外貿協會秘書長葉明水說，今天的活動不是要談商機，是要把好的解決方案提供給邦交國，跟朋友往來不是為了賺錢，而是要幫助他們，向他們介紹我們的產品，「商機其次，幫助、分享才是最重要的工作」。

外交部委託外貿協會辦理「防疫產品發表記者會」，向尼加拉瓜、瓜地馬拉及宏都拉斯廠商和媒體，介紹包括口罩、防護衣、熱像儀等台灣的防疫產品，外交部國經司司長蔡允中、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯、宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜出席。

蔡允中說，傳統產業是台灣經濟產業發展的基礎，外交部會跟其他部會及機構一起合作，有些東西在市場分散上來說有重點市場，但我們也希望把產品分布到更廣泛的、以往沒接觸的的非傳統型市場，例如拉美、非洲、中東地區，我們已經在重點市場有很好基礎，在新興市場上希望可以跟企業加把勁，做更大的布局。

葉明水說，今天的活動最主要是要把防疫產品介紹給中美洲的朋友，包括防護衣、口罩、熱像儀等，這些都是疫情期間很需要的，這幾個邦交國疫情還是很嚴峻，一個月前已安排醫院和友邦分享台灣防疫經驗，今年會在線上採購中美洲白蝦、龍蝦等海鮮，並協助他們的咖啡賣到台灣，目前主要是透過醫療產品的分享、輸出產品的採購來協助邦交國。

葛梅斯致詞時表示，真友誼是靠行動展現，謝謝台灣和台灣的企業用「分享」來展現對他們的友誼，他要謝謝台灣分享了三個東西，分別是知識、生命和自由，知識是台灣組了國家隊幫忙，而每個防疫器材背後可能代表救活一個人，另外因為疫情，大家被限制行動，但有了口罩就能過正常生活，所以那些物資也是自由，「謝謝台灣，就像我們的大哥哥一樣」。