宣捷製藥臍帶間質幹細胞產品 納入首位臨床受試者

宣捷製藥研究開發的臍帶間質幹細胞產品，目前正與雙和醫院合作進行人體一期臨床試驗，並已納入首位慢性肺阻塞臨床受試者。

慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）是一種慢性呼吸道疾病，由於長期吸入香菸或其他有害微粒，造成肺臟及呼吸道的慢性發炎。

根據衛福部統計，全球每10秒鐘就有1個人死於COPD，在台灣一年就有超過5000人因COPD而死亡。世界衛生組織（World Health Organization）指出，COPD到2020年恐將成為全世界第三大死因。

由於目前尚無藥物能有效治療COPD，現階段藥物多為症狀治療，只能緩解症狀，無法完全根治。幹細胞治療提供現有醫療方式一種新治療方案；宣捷集團董事長宣昶有表示，宣捷製藥近年來投入同種異體臍帶間質幹細胞研究開發及治療，並與各大醫療機構及研究等單位合作，透過產業結盟與彼此互補，目前與雙和醫院合作展開人體臨床一期試驗，現已收進首位受試者，並持續招募中。