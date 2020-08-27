國光生：新冠疫苗本周正式進行一期人體臨床試驗

國光生（4142）今（27）日宣布，自主研發的COVID-19新冠疫苗本周已順利進入一期人體臨床試驗，在國際新冠疫苗競賽中，加入前20%領先群。

若一期臨床試驗順利，預計11月進入二期臨床試驗，國光生技希望配合政府法規及防疫需求，陸續規劃量產新冠疫苗，以期能在明年中旬提供全民接種新冠疫苗，帶動全台解封，讓全民共享台灣防疫超前部署的成果。

國光生表示，與台大感染科合作的新冠疫苗一期人體臨床試驗正於台大醫院收案中，臨床試驗計畫主持人為台大教授張上淳，臨床試驗收案對象為20至60歲的健康成年人，收案人數約70人。後續二、三期臨床試驗規劃將密切與食藥署討論，若一期臨床試驗證明疫苗安全無虞，可望於11月進入二期臨床試驗，年底前開始量產，提供國人安全保障。

國光生表示，從2009年H1N1疫情到今年的新冠疫情，國光生技無役不與，除了每年例行的流感疫苗生產，國光生技早在五年前因應新興傳染病疫情不斷來襲，即投入重組蛋白技術平台研究開發，經過一次次練兵，也帶動國光生專業疫苗研發及生產技術平台不斷的成熟、精進。

今年透過新冠疫苗自主開發走入臨床，驗證了團隊的研發製造實力，也提高國際能見度，已有許多國家主動洽談疫苗合作及後續生產計畫。

國光生表示，接下來將配合政府防疫布局，持續與國內夥伴合作共同生產新冠疫苗，確保疫苗量產足以供應全台民眾施打；在防疫之餘，國光生並將持續擴充產線及海外設廠、市場拓展計畫，以期立足台灣、放眼國際，為台灣疫苗產業走出一條新路。