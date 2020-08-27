快訊

稱「嬰靈附身」虐死1歲半女童 惡表姊還「提議分屍」判無期定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東森與編舟合作 提供社交電商平台助身障人士創業

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今日啟動，將積極協助身障人士加入社交電商平台創業。記者宋健生／攝影
東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今日啟動，將積極協助身障人士加入社交電商平台創業。記者宋健生／攝影

由東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今(27)日正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭，加入社交電商平台創業，賺取人生的第一桶金，進一步翻轉人生。

目前，東森全球新連鎖事業的社交電商平台上，所販售的各式商品超過80萬種，直銷體系加盟主逾4萬人，東森購物會員則有900多萬人。而身障者加入社交電商平台後，不用再餐風露宿，「用手機就能做生意」。

東森編舟編走公益群6月底試營運以來，已成功協助中部地區10餘名身障人士加入，並透過分享經濟來賺取販售商品的利潤，編舟編走公益群預計明年底前，可協助上百位身障人士加入及創業。

今天的啟動儀式，由東森新連鎖事業總經理彭振東，與編舟計畫創辦人張婕等人共同主持。第一對加入、並成功創業的身障者許世皇、玻璃娃娃陳靜琪夫妻檔，也到場現身說法。

彭振東指出，東森全球新連鎖事業自2018年4月成立後，營收即迅速成長，第一年業績達1億元，去年更直逼9.3億元，其中直銷4.5億元，社交電商網連通交易金額4.8億，創下台灣直銷業的新紀錄，今年預計目標28億元，前八月已達成七成。

彭振東不諱言，身障人士平時靠政府的補助過日子，生活相當不易，東森希望藉由與編舟計畫的合作，協助身障人士自立更生，進一步翻轉人生。

編舟共同創辦人薛德鴻說，據衛福部統計，2018年9月底我國領有身心障礙證明(手冊)者共有117萬人，占總人口比率約5%，如何協助他們脫貧脫困、自給自足，是相當重要的課題。

樸益事業群張婕董事長說，編舟計畫搭建平台，以跨通路的策略，透過東森全球新連鎖事業建立企業新零售的社交電商模式，同時打造東森身障公益群，共同逆轉身障人士成為「授人以魚，不如授人以漁」的堅強團隊。

其中，最先加入的許世皇、陳靜琪夫妻，一位是遭電擊受創的身障者，另一位是馬來西亞玻璃娃娃，兩人自6月底加入電商平台，已帶動超過10名身障者加入，其中包括國內首位腦麻碩士顏毓瑾、全球罕病患者蘇泓瑞等人。

許世皇沒有雙手，只能靠嘴唇來「滑」手機、上線做生意，並在臉書上努力分享，與在路邊陌生開發等，逐步達到創業的目標。

本身是口畫家的許世皇說，過去他在路邊頂著大太陽賣畫或掛飾，收入相當不穩定，一個月甚至賣不到一、二千元。如今透過編舟編走加入東森社交電商平台，短短二個月已有3萬多元收入，夫妻倆都相當開心。

而為了協助這些弱勢的身障者創業，編舟計畫旗下新成立「編走商業慈善未來聯聚社」與中華全球生命教育推廣協會理事長張麗蝶合作，企業主捐款至「創業輔導專戶」，全額資助身障者加入東森社交電商平台的入會費及年費，創新改革入商業社團的推動模式。

目前，商善社的企業社友包括國立暨南國際大學EMBA境外總裁班校友會、百夫長旅行箱總經理曹志豪、顧德資優文教執行長楊尹維、國美晴空董事長王秉森、主橙資訊科技總經理洪水河、sNug科技健康襪總經理洪韶均、樸益事業群董事長張婕、振音硬體總經理薛鴻德等，多位企業主。

東森希望藉由與編舟計畫的合作，協助身障人士自立更生，進一步翻轉人生。記者宋健生／攝影
東森希望藉由與編舟計畫的合作，協助身障人士自立更生，進一步翻轉人生。記者宋健生／攝影

身障者 電商 創業

延伸閱讀

身障者不怕搭不到復康巴士 北市結合通用計程車增運能

傳有陸資疑慮 淘寶台灣：尊重主管機關決議

偏鄉身障者出門… 搭車花千元

即起上台灣虎航電商平台 不飛岡山也能吃白桃麝香葡萄

相關新聞

國光生：新冠疫苗本周正式進行一期人體臨床試驗

國光生（4142）今（27）日宣布，自主研發的COVID-19新冠疫苗本周已順利進入一期人體臨床試驗，在國際新冠疫苗競賽...

東森與編舟合作 提供社交電商平台助身障人士創業

由東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今(27)日正式啟動，將積極協助身障...

推防疫外交不忘拚經濟 產品爭取中美洲友邦商機

新冠肺炎疫情持續於世界各地延燒，防疫相關產品之需求持續攀升，為向中美洲邦交國引介台灣醫療防疫用品，持續協助我國業者拓銷中...

日本太陽能電池內需出貨下滑 台灣相對穩健

日本太陽能電池需求在過去一、二年維持增長，但日本太陽光發電協會（JPEA）發布最新統計數據顯示，由於日本內需萎縮、外銷市...

中裕聯手何大一 抗新冠肺炎

中裕、何大一再攜手，抗新冠肺炎。中裕昨（26）日宣布，於美國時間8月25日，與全球生醫暨愛滋病權威何大一所屬的美國哥倫比...

中裕、何大一三度合作 關係緊密

中裕從公司創立之初就與何大一開啟緊密的關係，由對抗愛滋病到對抗新冠肺炎，中裕可說是何大一研究成果的最佳實踐者。

產業戰略論壇9月16日登場 經長談契機

經濟部長王美花指出，後疫情時代，國際局勢仍充滿不確定性，台灣產業應掌握遠距應用加速數位化、供應鏈重組與在地化等契機，這將...

抱肥單仍虧損 台船一口氣要求增資百億

台船高層本月廿日與行政院副院長沈榮津溝通，爭取政院同意台船增資，政院對台船增資態度保留，知情人士表示，台船增資效益不明，...

蝦皮金品獎 十冠軍品牌出列

蝦皮購物來台五年，深耕品牌合作，今年首度設立「蝦皮購物金品獎」，公開上半年十大品類冠軍品牌，包含最佳業績彈跳、最佳爆紅品...

工研院新創 獲日商注資

工研院新創公司今年表現亮眼，半導體材料檢測公司邑流微測獲得國發基金與日本住友商事投資，顯示出工研院培育台灣新創的成果獲得...

貿協贈孟加拉防疫物資

孟加拉因疫情嚴峻，台灣今年5月應允捐贈醫療口罩10萬枚，協助該國醫療人員防疫，外貿協會也募集醫療用品協助抗疫，援贈醫療物...

業務最前線／結構化思考 排除行銷誤區

我的新書《B2B業務關鍵客戶經營地圖》自今年6月出版以來，獲得許多讀者與客戶的熱烈迴響。其中最多的回饋，是此書協助他們建...

熱門新聞

離開台積電年薪還能有250萬嗎？網解答超「薪酸」

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

透露藍營大老曾問台經濟現況 謝金河：比你想像中還要好

農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

混亂求生！華為催貨半夜急叩台鏈 連半成品都不放過

融券大回補 元大S&P原油正2溢價只剩下3%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。