東森與編舟合作 提供社交電商平台助身障人士創業

由東森集團旗下全球新連鎖事業與編舟計畫共同合作的「東森編舟編走─商業慈善未來聯聚社」今(27)日正式啟動，將積極協助身障人士或弱勢家庭，加入社交電商平台創業，賺取人生的第一桶金，進一步翻轉人生。

目前，東森全球新連鎖事業的社交電商平台上，所販售的各式商品超過80萬種，直銷體系加盟主逾4萬人，東森購物會員則有900多萬人。而身障者加入社交電商平台後，不用再餐風露宿，「用手機就能做生意」。

東森編舟編走公益群6月底試營運以來，已成功協助中部地區10餘名身障人士加入，並透過分享經濟來賺取販售商品的利潤，編舟編走公益群預計明年底前，可協助上百位身障人士加入及創業。

今天的啟動儀式，由東森新連鎖事業總經理彭振東，與編舟計畫創辦人張婕等人共同主持。第一對加入、並成功創業的身障者許世皇、玻璃娃娃陳靜琪夫妻檔，也到場現身說法。

彭振東指出，東森全球新連鎖事業自2018年4月成立後，營收即迅速成長，第一年業績達1億元，去年更直逼9.3億元，其中直銷4.5億元，社交電商網連通交易金額4.8億，創下台灣直銷業的新紀錄，今年預計目標28億元，前八月已達成七成。

彭振東不諱言，身障人士平時靠政府的補助過日子，生活相當不易，東森希望藉由與編舟計畫的合作，協助身障人士自立更生，進一步翻轉人生。

編舟共同創辦人薛德鴻說，據衛福部統計，2018年9月底我國領有身心障礙證明(手冊)者共有117萬人，占總人口比率約5%，如何協助他們脫貧脫困、自給自足，是相當重要的課題。

樸益事業群張婕董事長說，編舟計畫搭建平台，以跨通路的策略，透過東森全球新連鎖事業建立企業新零售的社交電商模式，同時打造東森身障公益群，共同逆轉身障人士成為「授人以魚，不如授人以漁」的堅強團隊。

其中，最先加入的許世皇、陳靜琪夫妻，一位是遭電擊受創的身障者，另一位是馬來西亞玻璃娃娃，兩人自6月底加入電商平台，已帶動超過10名身障者加入，其中包括國內首位腦麻碩士顏毓瑾、全球罕病患者蘇泓瑞等人。

許世皇沒有雙手，只能靠嘴唇來「滑」手機、上線做生意，並在臉書上努力分享，與在路邊陌生開發等，逐步達到創業的目標。

本身是口畫家的許世皇說，過去他在路邊頂著大太陽賣畫或掛飾，收入相當不穩定，一個月甚至賣不到一、二千元。如今透過編舟編走加入東森社交電商平台，短短二個月已有3萬多元收入，夫妻倆都相當開心。

而為了協助這些弱勢的身障者創業，編舟計畫旗下新成立「編走商業慈善未來聯聚社」與中華全球生命教育推廣協會理事長張麗蝶合作，企業主捐款至「創業輔導專戶」，全額資助身障者加入東森社交電商平台的入會費及年費，創新改革入商業社團的推動模式。