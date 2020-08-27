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日本太陽能電池內需出貨下滑 台灣相對穩健

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日本太陽能電池需求在過去一、二年維持增長，但日本太陽光發電協會（JPEA）發布最新統計數據顯示，由於日本內需萎縮、外銷市場也減少，使得上季日本太陽能電池總出貨量出現近9季首度萎縮。國內太陽能業者表示，目前台灣的內需市場仍在成長中，市況相對穩健。

日本太陽光發電協會（JPEA）公布統計數據指出，由於日本內需市場需求量下滑、外銷出貨也大減，使得上季（2020年4-6月）日本太陽能電池總出貨量，即包括內需及出口的太陽能電池出貨總量，較去年同期下滑10%至1,425MW，為9季來首度陷入萎縮。

JPEA指出，上季太陽能電池出貨量中，海外企業出貨量較去年同期大增17%至861MW，海外企業佔日本整體比重達60%、比重創下歷史新高紀錄；日本企業出貨量暴減34%至564MW。

在日本內需出貨量中，上季住宅用太陽能電池出貨量較去年同期下滑32%至192MW；大規模太陽能發電廠等非住宅用太陽能電池出貨量下滑2%至1,185MW，佔比達86%。

國內太陽能業者表示，近一、二年來，國內太陽能廠在陸廠的價格競爭下，早已大幅降低太陽能電池的營運比重，目前多以太陽能模組及發電廠售電為重要的營運重心，而太陽能模組在近年內需市場需求成長下，多數廠商也將出貨轉為國內市場，因此，相較日本，台灣太陽能內需在今年下半年應相對看好。

太陽能電池 外銷

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