產業戰略論壇9月16日登場 經長談契機

經濟部長王美花指出，後疫情時代，國際局勢仍充滿不確定性，台灣產業應掌握遠距應用加速數位化、供應鏈重組與在地化等契機，這將成為產業發展關鍵課題。

經濟日報將於9月16日舉辦《產業戰略高峰論壇-後疫情時代 產業轉型契機》，王美花、財政部長蘇建榮將出席致詞。王美花表示，希望藉由這次論壇，讓政府與產業界多方交流，一方面產業能深入了解政府對後疫情時代的願景規畫與作為，另一方面，也鼓勵產業界從需求出發，給予政府更多轉型升級相關政策的務實建言，以使相關施政確實協助產業掌握契機，成為全球經濟的關鍵力量。

本論壇由經濟部工業局、彰化銀行、日月光集團、和大工業、華豐橡膠、工業技術研究院共同協辦。

王美花表示，後疫情時代產業發展方向，國際局勢仍充滿不確定性，台灣產業也將面對不同的機會與挑戰。當前美中貿易摩擦和新冠肺炎疫情衝擊下，全球產業發展出現新契機，包括供應鏈朝向多元布局及短鏈化、遠距需求加速產業數位化；也因此，關鍵產業更加強調本土化與在地供應等面向。

王美花指出，面對國際局勢變化，政府早已「超前部署」因應，像是在2016年推動的新南向政策，在這波廠商移動潮中，已使台廠在東南亞布局搶得先機。

此外，去年在美中貿易戰爆發之初，經濟部便著手推動「投資台灣三大方案」，成功引導大批台商返台擴廠，截至8月中旬已吸引602家企業，投資約1兆768億元，預期台灣產業聚落在此龐大投資動能帶動下，可望升級為亞洲高階製造中心。

今年面對突如其來的疫情打擊，政府妥善管控疫情，成為國際典範，其中，結合產業界多方力量，打造口罩國家隊，不僅打亮「台灣製造」招牌，也帶動周邊材料與設備產業，未來國防、再生能源產業也都能循著類似模式，加速發展。

王美花強調，從上述的經驗中可知，只要政策推動方向正確，每一次國際局勢變化都能成為產業轉型升級的絕佳契機。

展望後疫情時代，在邁向智慧化與數位轉型方面，如何加速企業智慧化與數位轉型腳步，掌握後疫情時代遠距應用加速數位化、供應鏈重組與在地化等契機，成為產業發展的關鍵課題。

本論壇開放讀者免費報名，統一採取線上報名，詳情請見官網：https://money.udn.com/ACT/2020/industrystrategy/