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永昕搶攻異體細胞治療市場 將投10億打造細胞治療工廠

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

永昕生醫（4726）今（26）日宣布，看準細胞治療是下一個十年的關鍵，將超前部署異體細胞治療領域，永昕將投資10億元，三年內建立細胞治療完整技術平台與GMP生產線，五年內打造專屬的細胞治療工廠。

永昕今日舉辦法說會，總經理陳佩君表示，自去（2019）年開始專注生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）一站式服務平台後，調整企業體質有成，今年第2季營收2.69 億元，較去年同期大增134.04%，單季每股盈餘0.62元，首度轉虧為盈。看好既有CDMO業務帶來穩定收益外，公司也會隨著新案源持續湧入，帶動後續營收動能。

針對細胞治療領域，陳佩君表示，永昕於2017年切入細胞治療領域，專注異體細胞治療產品產程的建立與產線升級，特別針對懸浮式殺手細胞（NK細胞）培養技術與放大製程開發。永昕將投資10億元，三年內擴充細胞治療產品產程開發、設立獨立產線，並於2025年建置異體細胞治療的專屬工廠。

據了解，永晟所屬母集團晟德，另有一家轉投資異體細胞治療研發公司─育世博生技，已與藥明巨諾公司簽訂自然殺手細胞（oNK細胞）產品ACE1702、及ACE1655專屬優先授權合作協議，未來有機會透過永昕進行量產合作。

針對現有的接單業務，陳佩君表示，雖然面臨球疫情肆虐，2020年永昕仍增加七個亞洲新案源，分別為四個日本專案及三個台灣專案。其中，更取得日本公司即將上市產品轉的廠合約，預計2023年取得日本醫藥品醫療機器總合機構（ PMDA）認證，核可正式轉廠生產；這是繼韓國SCD公司的合作案之後，第二個晚期臨床或上市藥品代工客戶。

此外，永昕也與國光生技簽訂新冠肺炎疫苗生產合約，伴隨本（8）月20日國光成為台灣首家進入一期人體臨床試驗的廠商，並預計11月完成一期同時啟動二期臨床試驗，永昕將全力配合並於年底完成2,000公升之批次生產。根據國光推估，若進展順利最快明年可開始量產。

除了鎖定亞洲CDMO市場需求，永昕未來並逐步開拓歐美市場版圖，今年也新增美國及瑞士的客戶。

國光生

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