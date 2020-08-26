建商競逐飆價！北屯兩大低密度重劃區成高價宅新聚落

台中市北屯房市動能強勁，成為建商爭相高價競逐的熱門區域，繼單元12之後，同樣屬低密度開發的14期地價已飆升至70萬元以上，一線建商如惠宇、精銳、國泰、華太、寶輝、雙橡園、順天早已卡位，北屯兩大低密度區逐漸形成高價宅新聚落。

業界北屯地價飆漲的引信從機捷、單元12開始，其中單元12因低密度、高綠覆率的特性特別受到豪宅建商鍾情，短短不到二年時間，地價從每坪26萬上下漲到每坪40萬元，漲幅高達60%。

包括精銳、國泰、鉅虹、華太、雋業都有單元12新案，二年來預售案的價格約有20%的調升，最新完銷案雋業「U雋」成交均價已站穩每坪30萬元。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，台中新重劃區低密度開發已成主流趨勢，包括後續將配地的14期、13期都屬於低密度區，也代表著未來的新式住宅高綠覆、大棟距是保值抗跌關鍵。

而14期土地單價則是從每坪40多萬元，到近期8月份元鈞建設以每坪70.6萬元購入14期「住1-1」土地，最高容積率僅140%，足見建商對低密度住宅環境趨之若鶩的趨勢。

值得注意的是，順天建設今(26)日公告，以總價8.89億元購入台中市14期重劃區1,616坪土地，換算每坪成交單價約55萬元；這也是今年2月以來順天第四度出手，累計購入土地總面積近5,000坪，與惠宇建設並列為擁有14期最多土地的建商。

順天今年投入近30億元在14期重劃區獵地，這次購入的土地位於崇德八路、敦和12街口「住1-1」土地；另外三筆分別位於崇德六路、安順東二街口的「商5」土地，以及位於崇德八路、敦和二街口的「住1-1」土地。

而後續還有戴德梁行承辦的14期5,000餘坪土地標售案登場，標售底價每坪約66萬元，總價32.88億元，在交易熱度居高不下的市場氛圍下，開發商摩拳以待，標售結果值得觀察。

至於單元12，精銳建設是指標建商，標榜以低密度大花園規劃作出市場區隔，摒棄蓋好蓋滿舊思維，受到市場熱烈迴響，相繼推出「萌未來」、「IN未來」都在短時間內完銷，不但把松竹五路打造成精銳品牌一條街，並將單元12導向高價聚落。

今年第3季末將進場的精銳單元12新案，基地位於旱溪西路與南興東路口，兼具水岸與河濱公園綠地雙重景觀，是單元12肥沃月灣僅有的水岸第一排地段，全案住家均質45至50坪四房規劃，每坪單價31萬至37萬元，鎖定菁英換屋族。

另外，預計9月進場的華太建設單元12新案，基地位在南興二路與順興路口，產品規劃以三至四房為主，坪數約38至47坪，市場推估每坪開價超過30萬元。