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昇恆昌2020月來月好中秋禮盒 28日上市

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
2020最美昇恆昌「2020月來月好中秋月餅禮盒」8月28日上市，今年首次攜手百年老店舊振南合作，量身打造祖傳祕方的棗泥核桃、日月潭紅茶提味的香茗豆沙，以及獨家限定的芒果阿薩姆口味三款中秋月餅，嚴選昇恆昌阿里山高山烏龍茶原葉立體茶包與好餅相襯。　圖／昇恆昌提供
2020最美昇恆昌「2020月來月好中秋月餅禮盒」8月28日上市，今年首次攜手百年老店舊振南合作，量身打造祖傳祕方的棗泥核桃、日月潭紅茶提味的香茗豆沙，以及獨家限定的芒果阿薩姆口味三款中秋月餅，嚴選昇恆昌阿里山高山烏龍茶原葉立體茶包與好餅相襯。　圖／昇恆昌提供

昇恆昌推出「2020月來月好中秋月餅禮盒」將於8月28日上市，今年首次攜手百年老店舊振南合作，精心揉合傳統手藝與創新風味，量身打造祖傳祕方的棗泥核桃、日月潭紅茶提味的香茗豆沙，以及獨家限定的芒果阿薩姆口味三款中秋月餅，喜愛嘗鮮的您千萬別錯過！

昇恆昌表示，嚴選阿里山高山烏龍茶原葉立體茶包與好餅相襯，明亮蜜綠的茶湯入口甘醇，優雅香氣使人心曠神怡，絕對是中秋節傳遞心意的最佳選擇。不論是透過昇恆昌宅配網線上訂購，或是親臨昇恆昌台北市區內湖旗艦店參觀選購，皆享購買滿十盒就送一盒的優惠，買越多省越多。

2020年全球受疫情劇烈衝擊，昇恆昌希望用溫柔且堅定的力量，為各行各業奮鬥的人們加油打氣，今年中秋限量禮盒以越來越好的國台英三語諧音「月來月好LUNALUHO」為名，期望能與世界攜手共度疫情難關。

精美禮盒採左右展開設計，以滿月與玉兔為靈感發想，用12隻小兔子代表12個月，隱諭一年之意，由外而內滿滿的細節堆疊，巧妙述說今年世界面對疫情衝擊背後的溫暖故事。溫潤橙色的滿月映入眼簾，映照著樓房中的兔子們，揉麵糰的烘焙師兔子、映著夜色駕車的計程車司機兔子、農夫兔子揮汗耕耘收割，還可以發現醫護人員、飛行員等，每隻兔子象徵著辛勤工作的人們，在世界上不同角落各司其職，不斷地奮力向上，為社會注入溫暖正面的力量。

今年受疫情影響，許多行業都遭受嚴重的打擊，許多親朋好友也因此分隔兩地，昇恆昌將濃濃的感謝與思念轉化成充滿祝福的禮盒，用台式的待客之道關心因疫情未能團聚的夥伴，月圓人團圓的期盼獻給仍然堅守崗位奮鬥的你我，相信一切都會越來越好！

昇恆昌2020月來月好中秋月餅禮盒將於8月28日上市，建議售價1,080元，昇恆昌四大機場門市、昇恆昌台北市區內湖旗艦店、離島的金門金湖廣場與澎湖澎坊三號港、昇恆昌宅配網都能買到，購買滿十盒再享送一盒的好康優惠，買越多省越多！敬請把握中秋節前夕，來昇恆昌宅配網逛逛準沒錯。

中秋節 疫情 月餅

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