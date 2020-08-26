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Garmin推Instinct本我系列新世紀福音戰士限定版

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Garmin／提供
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智慧穿戴走聯名風，Garmin繼與迪士尼和星際大戰合作後，再與日本國寶級動畫之一《新世紀福音戰士》攜手合作，推出全新Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，以美國軍規標準 MIL-STD-810G 打造的Instinct本我系列GPS智慧腕錶為原型，融入故事中最具代表的EVA初號機碇真嗣的紫綠配色、貳號機明日香的紅黃撞色、以及特務機關NERV特有的戰鬥服灰紅配色，重現動漫經典。Instinct本我系列新世紀福音戰士限定版初號機、貳號機、NERV全台限量每款各200支，將於9月11日開賣。

Garmin表示，全新Instinct本我系列新世紀福音戰士限定版，以Instinct本我系列GPS腕表為基礎，結合EVA新世紀福音戰士初號機、貳號機、NERV特務機關的經典元素，共推出三款限量版本。

Garmin指出，Instinct本我系列新世紀福音戰士限定版，依據美國軍規標準 MIL-STD-810G 打造，表殼以強化纖維聚合物組成，通過堅固、耐用、落下衝擊、耐高低溫極端環境、抗腐蝕等嚴格測試，防水等級更高達水下100米標準，顯示螢幕由強化康寧玻璃保護，防刮且在強烈太陽光下仍能清楚辨識螢幕畫面。滑雪、游泳、跑步、自行車、登山健行、划船、肌力訓練等運動模式全面支援。搭載 GPS、GLONASS、Galileo 全球衛星導航系統，無論身處何種戶外環境皆能自動校時以及精準定位，配有腕式光學心率偵測，壓力偵測隨時監測壓力指數，隨時了解活動數和身體狀態。Garmin Instinct本我系列-新世紀福音戰士限定版，全台限量每款各200支 ，將於9月11日正式上市，建議售價11,990元。

Garmin 國軍

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