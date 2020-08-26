iRent強化與悠遊卡合作 申辦雙北定期票享免費租優惠

共享經濟擴展到各種不同的交通工具。iRent的共享交通工具從汽車擴及機車後，今年和大眾運輸工具進一步聯結。

iRent自今年起與悠遊卡公司攜手合作，提供申辦1280元定期票消費者，只要於活動頁登入就可免費獲得iRent共享汽機車30分鐘。即日起活動再升級，每次申辦悠遊卡1280元定期票，至登錄頁登入iRent會員並輸入申辦1280定期票的悠遊卡外觀卡號，每次都可獲得iRent免費租車30分鐘，時數可用於iRent共享汽車或共享機車，讓會員能輕鬆轉乘共享運具，滿足各種「行」的需求，輕鬆享受智慧交通帶來的移動體驗。

未購買悠遊卡1280元定期票的消費者使用大眾運輸工具，也可以有機會獲得共享汽機車免費時數。iRent自7月起與悠遊卡攜手推出「iRent好行」優惠活動，每月累計搭乘3種以上交通工具，最高可獲得汽車90分鐘、機車時數30分鐘，贈送分鐘數將於次月回饋至符合活動資格的iRent會員帳號。

iRent在北台灣的共享汽機車跨縣市租還的範圍包含北北基桃和新竹，幾乎大部分的北部地區都涵蓋在共享汽車的版圖之內，而且汽車聯結機車，或者是大眾運輸工具聯結共享汽機車，除了方便與經濟之外，搶占更大的交通版圖成為今年和運iRent強打的策略。