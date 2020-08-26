快訊

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

旅行社出入團禁令再延長 這次「無期限」

泛科知識攜南一書局、科學月刊 推訂閱制平台

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

經營台灣最大科學知識社群PanSci泛科學、Punchline娛樂重擊、泛讀APP等平台的新創公司「泛科知識」，致力打造知識經濟生態圈，宣布與知名教科書出版社南一書局、台灣歷史最悠久的科普雜誌科學月刊合作，推出與國民教育體系接軌的「科學生」訂閱制平台。

泛科知識知識長鄭國威表示，「泛科學」平台上現在有約1萬篇科普文章，加上「科學月刊」50年資料庫，經由專業師資編寫成為短文與試題，與傳統國民教育體系接軌，希望幫助國、高中學生提升科普閱讀能力。

鄭國威表示，長期以來一直探索如何將「知識」變成可長可久的商業模式，先是推出線上課程平台「泛科學院」，現在與南一書局、科學月刊合作，除了想將科普知識向下傳播，希望能夠找到「知識變現」的更多可能性。

108課綱推行後，題幹字數大增，以自然科為例，108年較103年增加了18%的需閱讀字數，等於1堂大考就要多閱讀1350字，不只考學科知識，更考驗科普閱讀能力。泛科知識近兩個月針對高中與國中小學教師調查指出，國語文和自然科老師大多皆有科普閱讀需求，最常引用作為科學文章教材的網站依序為泛科學（63%）、新聞網站（45%）、國家地理雜誌（41%），其中15％教師曾經誤從內容農場，如每日頭條，引用文章作為教學使用。

針對科普教材的需求，66%教師希望教材能夠依照課程進度編排，58%希望能夠提供跨領域知識的文章、48%希望能夠更貼近時事；更有不少教師反應目前網路科普文章字數太多不利學生閱讀。

南一書局總經理蘇偉銓表示，12年國民教育在數位化趨勢下，從重視背誦記憶，趨向更重視理解與拆解實際問題的能力，108課綱讓閱讀理解能力變得跟學科知識一樣重要。南一書局從傳統的參考書出發，近年積極擁抱數位化互動教材，由南一書局資深師資群，將網路上動輒3000-4000字適合大學、成人閱讀的科普文章，改編成400字適合國、高中生的短文，依照課程章節進度挑選適合文章供教師及學生使用，希望能夠減輕教師負擔，並提供更正確、友善性的閱讀素材給學生，提升台灣學生的科普閱讀素養。

科學月刊理事長曾耀寰表示，「科學月刊」創刊至今50年，國內知名學界人士如李遠哲、瞿海源、楊國樞、劉兆玄、張昭鼎、劉源俊皆曾經擔任主編或參與編輯工作，藉由此次與泛科知識及南一書局的合作，科學月刊50年的精華科普文章有機會以更友善的方式為青少年閱讀，為台灣科學閱讀素養教育向下扎根。

閱讀 108課綱

延伸閱讀

美防長表抗中意志 中國批軍機「挑釁」

法媒：矽谷開始「抄襲」中國

陸媒稱：中美25日會談氣氛融洽 農業、金融交流順暢

南投科普教育資源缺 同德高中攜手興大促教學推廣

相關新聞

聯騏打造智慧旅宿系統 連民宿也能自助Check In

近年有不少商務旅館，開始導入自助式Check in系統，旅客入住前，只要用行動設備開啟，就能入住旅館，能有效降低櫃檯人力...

王永慶次子王文祥欲重返台塑 集團：家族事不回應

媒體報導，台塑集團創辦人王永慶次子王文祥表示，他有責任重返台塑集團，應更深入貢獻一己之力。對此，台塑集團表示，對於家族事...

八貫布局航太再下一城 飛機逃生滑梯布料Q4出貨

國內TPU機能性布料大廠八貫（1342）布局航太市場再下一城，繼先前提供航太救生衣的機能性布料，給法國航太設備大廠賽峰集...

工研院新創公司邑流微測 首獲日本住友商事注資

工研院新創公司傳捷報！疫情衝擊全球經濟，根據KPMG統計，截至今年第二季為止，亞洲創投市場投資新創公司動能疲弱。工研院多...

陪台商參訪台灣農業 僑委會：持續鏈結台商及國內產業

僑委會今天表示，僑委會委員長童振源日前陪同亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添等人參訪農委會屏東農業生物科技園區等，透過這次...

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

台塑集團創辦人王永慶么子王文祥再度拋出震撼彈，表示「我有責任回台塑」。雖然王文祥目前已經擔任台化、台塑化等兩家公司董事，...

生技股總是大起大落，究竟何時該買、何時該逃？讓大會計師教你看懂關鍵財報、判斷投資拐點

蔡英文第一次競選總統時，曾經將生技醫療產業列為台灣重點發展的5 大產業之一。2020年7月，又決定將「生技製藥產業發展條例」再延長到2031年。在政府的大力支持下，生技產業過去幾年在台灣有長足的發展。對於生技產業，很多人大表肯定，但也有人不以為然。就有多個媒體指出，政府不應該讓處於虧損狀態的生技公司上市櫃。

中裕：與美國哥倫比亞大學簽COVID-19單株抗體授權

中裕（4147 ）今（26）日公告，公司最高科技顧問何大一博士所領導的研發團隊，目前隸屬於美國哥倫比亞大學，經過數個月日...

雲林首場大型徵才8月29日登場 釋出2000職缺搶人才

受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年許多產業暫停歇業或祭出無薪假，隨國旅人氣逐漸回升，產業慢慢復甦，雲林縣8月29日上午9點...

台灣高鐵運量回升 加薪3%

台灣高鐵公司運量回升，宣布從8月1日起加薪，平均調幅3.42%，並發給參加防疫員工6,000元的「防疫感謝金」，而這次是...

高鐵獲利恐衰退 五年多首見

台灣高鐵公司自1997年通車營運以來，到去年的運量已連續13年成長，去年載客量達到最高峰的6,741萬餘人次，今年受新冠...

新竹站地上權招標 投資額估40億

活化土地資產、刺激地方經濟，交通部鐵道局公告「高鐵新竹車站特定區之車站專用區土地開發案」，基地面積約1.73公頃，採設定...

熱門新聞

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

透露藍營大老曾問台經濟現況 謝金河：比你想像中還要好

持股信託 中鋼人退休領370萬

廣達 傳獲特斯拉大單

公司治理3.0 上市櫃年報須提前公告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。