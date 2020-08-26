泛科知識攜南一書局、科學月刊 推訂閱制平台

經營台灣最大科學知識社群PanSci泛科學、Punchline娛樂重擊、泛讀APP等平台的新創公司「泛科知識」，致力打造知識經濟生態圈，宣布與知名教科書出版社南一書局、台灣歷史最悠久的科普雜誌科學月刊合作，推出與國民教育體系接軌的「科學生」訂閱制平台。

泛科知識知識長鄭國威表示，「泛科學」平台上現在有約1萬篇科普文章，加上「科學月刊」50年資料庫，經由專業師資編寫成為短文與試題，與傳統國民教育體系接軌，希望幫助國、高中學生提升科普閱讀能力。

鄭國威表示，長期以來一直探索如何將「知識」變成可長可久的商業模式，先是推出線上課程平台「泛科學院」，現在與南一書局、科學月刊合作，除了想將科普知識向下傳播，希望能夠找到「知識變現」的更多可能性。

108課綱推行後，題幹字數大增，以自然科為例，108年較103年增加了18%的需閱讀字數，等於1堂大考就要多閱讀1350字，不只考學科知識，更考驗科普閱讀能力。泛科知識近兩個月針對高中與國中小學教師調查指出，國語文和自然科老師大多皆有科普閱讀需求，最常引用作為科學文章教材的網站依序為泛科學（63%）、新聞網站（45%）、國家地理雜誌（41%），其中15％教師曾經誤從內容農場，如每日頭條，引用文章作為教學使用。

針對科普教材的需求，66%教師希望教材能夠依照課程進度編排，58%希望能夠提供跨領域知識的文章、48%希望能夠更貼近時事；更有不少教師反應目前網路科普文章字數太多不利學生閱讀。

南一書局總經理蘇偉銓表示，12年國民教育在數位化趨勢下，從重視背誦記憶，趨向更重視理解與拆解實際問題的能力，108課綱讓閱讀理解能力變得跟學科知識一樣重要。南一書局從傳統的參考書出發，近年積極擁抱數位化互動教材，由南一書局資深師資群，將網路上動輒3000-4000字適合大學、成人閱讀的科普文章，改編成400字適合國、高中生的短文，依照課程章節進度挑選適合文章供教師及學生使用，希望能夠減輕教師負擔，並提供更正確、友善性的閱讀素材給學生，提升台灣學生的科普閱讀素養。

科學月刊理事長曾耀寰表示，「科學月刊」創刊至今50年，國內知名學界人士如李遠哲、瞿海源、楊國樞、劉兆玄、張昭鼎、劉源俊皆曾經擔任主編或參與編輯工作，藉由此次與泛科知識及南一書局的合作，科學月刊50年的精華科普文章有機會以更友善的方式為青少年閱讀，為台灣科學閱讀素養教育向下扎根。