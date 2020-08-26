宅配商機看俏 嘉里大榮下半年展望佳

嘉里大榮（2608）今天舉行法說，因疫情影響到部分商業客戶，但客戶端有受惠於疫情需求、也有受到疫情衝擊，一消一長下，上半年的表現還是成長；未來看好四大布局的效益，宅配物流的表現今年一直很好，上半年業績就成長38%，對於下半年營運展望很有信心。

嘉里大榮財務暨行政總處總經理阮慧雯今天指出，嘉里大榮上半年營業毛利、營業淨利年增率分別達21%、24%，上半年的獲利成長幅度縮小到金有1.5%，主要是去年有業外獲利挹注，所以成長率較小，今年每股盈餘為1.36元，還是較去年上半年1.34元成長。

嘉里大榮物流持續看好醫藥物流、冷鏈服務、快遞服務及高科技物流四大動能，還是對於下半年看好很樂觀，對於業績表現也很有信心。

阮慧雯進一步分析，物流就是物品的移轉，嘉里大榮想要加入商流的服務，未來不排除串連商流，導入更多創新的模式，資訊的服務會是未來很重要的環結，每個環結都能為客戶創造價值。

嘉里大榮宅配上半年的貨件量成長38%，然而，因不少客戶因為疫情受衝擊，但也有客戶受惠疫情挹注，主要是企業客戶還是占比較重，所以宅配大幅成長才不容易從公布的季報數字突顯出來。