農遊券成效佳 估帶動逾28.77億元消費效益

農委會於新冠肺炎紓緩之際，加碼振興三倍券推出每張面額250元的農遊券共500萬張，號召國人一起玩農漁村、買農產品、吃農家菜。截至目前止，農遊券使用已超過5成、達280萬張以上，帶動超過28.77億元的消費效益。

農委會指出，農遊券在2020年7月9日至18日期間共吸引超過512萬國人登記，並於7月15日起搭配三倍券啟用，農委會特別提醒國人登記抽籤之農遊券使用效期至2020年9月17日，請國人務必於期限前規劃至全國超過2,700家農遊券合作業者場域使用。

農委會表示，截至今年8月24日下午6時，農遊券使用已超過5成、達280萬張以上，使用場域在農漁會或所附屬的農民直銷站購買農特產品等逾七成；在休閒農場、田媽媽、農村酒莊、茶莊、觀光魚市、森林育樂與農村社區等場域約近三成；遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占87%，其餘依序為餐飲服務、門票及體驗活動；整體估算農遊券帶動超過28.77億元的消費效益。

農委會指出，透過這波農遊券的推動及異地消費機制，確實拉抬了農業旅遊、農特產品的消費動力與聲量，有效帶動大家出門消費國產農產品，及鼓勵全家攜券出遊，整體消費趨勢有移動性現象，五都（除臺南市外）人口移動至其他縣市之消費趨勢明顯，而以農業為主之新竹縣、屏東縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣等縣市則達到吸引外縣市民眾前來消費之政策目的。