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指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

東林新董座將全力開創新局 提升全球市占率

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED廠東林（3609）新董事長李懷原表示，將以最短的時間儘速完成經營團隊的改組，了解公司目前財務、業務及所有相關細節等，以公司運作回歸正常為首要目標，同時秉持精準明察、穩健豁達的精神，帶領新經營團隊，整合資源，全力開創東林新局，推動東林擴大業務市場版圖，提升公司於全球市場的占有率表現。

李懷原進一步表示，看好東協各國LED照明市場高速成長，單以泰國來看，不但LED占整體照明市場的滲透率已經高於12％，年複合成長率(CAGR)更可達到30％的水準，加上目前台灣政府致力推廣新南向政策，有助於東林旗下自有品牌HEP、LED相關產品業務在東南亞市場拓展的腳步。

東林擁有德國研發銷售部門，多年以創新設計概念發展工業及商業用途之專業照明，生產具安全節能、智慧精巧特質之照明電子產品，且產品均符合最高安全與效能標準，通過完整ENEC歐洲標準電氣驗證、CCC等認證，目前產品已遍及全球包括中國、德國、日本等多個國家的客戶，未來隨著包括東協、以及其他國家的業務資源持續導入，將有望以最短時間看見公司整體營運的開花結果。

LED 東協 德國

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