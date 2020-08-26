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東元集團南高屏農渔銷售獎金 第一名提高到10萬元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東亞經濟協會攜手東元推廣 南高屏三大縣市農漁特產；現場第一名銷售獎金提高至10萬元。 記者張義宫／攝影
東亞經濟協會攜手東元推廣 南高屏三大縣市農漁特產；現場第一名銷售獎金提高至10萬元。 記者張義宫／攝影

為推廣南台灣三大縣市在地農漁特產，東元集團旗下餐飲品牌由摩斯漢堡(安心食品)領軍，攜手東亞經濟協會於今8月26日邀請台南市、高雄市、屏東縣農漁會24處代表，共同於南港軟體工業園區舉辦「台日農漁產品企業及地方交流會」論壇及展售會，推廣在地農漁特產產品，特別邀請農漁民從產地直接拉到北部消費地展售。第一名銷售獎金從5萬元提高至10萬元。

先以論壇形式進行台日農漁產品企業及地方交流，緊接著登場的農漁特產展售會將媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，連同東元集團旗下餐飲14個品牌，以實際採購行動支持台灣在地農漁會。

現場展售南高屏最具特色農漁產品，有來自屏東恆春的洋蔥醬油、洋蔥紅酒，滿洲鄉的黑豆、萬丹鄉的紅豆、佳冬鄉的蓮霧、枋寮芒果，高雄旗山香蕉蛋捲、台南虱目魚、麻豆文旦、東山咖啡及龍眼蜜，以及鯛魚、龍虎班等新鮮冷凍魚產。更有東元集團旗下餐飲品牌-羽村、餡老滿、樂雅樂、美樂食料理長現場調理肉質Ｑ彈、富膠質的龍膽石斑、龍虎斑，讓現場民眾品嚐。

餐飲 東元

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