宜蘭綠舞搶歲末年終商機 提前推尾牙春酒住房專案

四維航（5608）轉投資的綠舞國際觀光提前搶攻歲末年終商機，有別於傳統尾牙春酒「用餐後就散場」，綠舞國際觀光飯店推出兩天一夜「諸運旺‧金牛賀春尾牙春酒住房專案」。

自2020年11月1日至2021年3月31日期間推出「諸運旺‧金牛賀春尾牙春酒住房專案」，兩天一夜住宿含早餐及尾牙春酒中式筵席，每人台幣2900起，專案贈送晚宴每桌精選紅酒、啤酒或卡拉OK歡唱優惠。專案除享一泊二食外，暢遊日式主題園區及玩味日式DIY體驗、享受風呂浴場療癒放鬆時光，來場歲末年初的愜意之旅。

若想單純用餐，則推薦尾牙春酒餐飲專案，平日限定「雅致專案」每桌只要台幣6880＋10%，假日「經典專案」每桌只要台幣8880＋10%起，三小時可享果汁暢飲、每桌加價台幣800+10%無限供應啤酒、加價1000+10%升級為精選紅酒無限暢飲，訂席滿15桌(含)以上加贈風呂券6張。

綠舞國際觀光坐擁占地5.75公頃的廣闊日式園區、擁有豐富日式體驗活動的綠舞國際觀光飯店，可遠眺龜山島與太平洋海景以及一望無垠的蘭陽平原美景。讓員工在綠意盎然的大自然環境中放鬆身心。