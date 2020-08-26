快訊

夯劇都進了！金鐘獎完整入圍名單出爐

球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足壇大地震

宜蘭綠舞搶歲末年終商機 提前推尾牙春酒住房專案

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
宜蘭綠舞「諸運旺˙金牛賀春」尾牙春酒住房專案。業者提供
宜蘭綠舞「諸運旺˙金牛賀春」尾牙春酒住房專案。業者提供

四維航（5608）轉投資的綠舞國際觀光提前搶攻歲末年終商機，有別於傳統尾牙春酒「用餐後就散場」，綠舞國際觀光飯店推出兩天一夜「諸運旺‧金牛賀春尾牙春酒住房專案」。

自2020年11月1日至2021年3月31日期間推出「諸運旺‧金牛賀春尾牙春酒住房專案」，兩天一夜住宿含早餐及尾牙春酒中式筵席，每人台幣2900起，專案贈送晚宴每桌精選紅酒、啤酒或卡拉OK歡唱優惠。專案除享一泊二食外，暢遊日式主題園區及玩味日式DIY體驗、享受風呂浴場療癒放鬆時光，來場歲末年初的愜意之旅。

若想單純用餐，則推薦尾牙春酒餐飲專案，平日限定「雅致專案」每桌只要台幣6880＋10%，假日「經典專案」每桌只要台幣8880＋10%起，三小時可享果汁暢飲、每桌加價台幣800+10%無限供應啤酒、加價1000+10%升級為精選紅酒無限暢飲，訂席滿15桌(含)以上加贈風呂券6張。

綠舞國際觀光坐擁占地5.75公頃的廣闊日式園區、擁有豐富日式體驗活動的綠舞國際觀光飯店，可遠眺龜山島與太平洋海景以及一望無垠的蘭陽平原美景。讓員工在綠意盎然的大自然環境中放鬆身心。

尾牙 觀光

延伸閱讀

悅讀宜蘭亮點攝影賽 親自送件參賽可獲陶瓷碗限200名

國旅補助+購物節 嘉義住宿登熱搜

大稻埕煙火秀 延29日登場 宜蘭龍潭湖「雙鵲橋」點燈

上任第2天 陳其邁作風緊緊緊

相關新聞

王永慶次子王文祥欲重返台塑 集團：家族事不回應

媒體報導，台塑集團創辦人王永慶次子王文祥表示，他有責任重返台塑集團，應更深入貢獻一己之力。對此，台塑集團表示，對於家族事...

聯騏打造智慧旅宿系統 連民宿也能自助Check In

近年有不少商務旅館，開始導入自助式Check in系統，旅客入住前，只要用行動設備開啟，就能入住旅館，能有效降低櫃檯人力...

八貫布局航太再下一城 飛機逃生滑梯布料Q4出貨

國內TPU機能性布料大廠八貫（1342）布局航太市場再下一城，繼先前提供航太救生衣的機能性布料，給法國航太設備大廠賽峰集...

工研院新創公司邑流微測 首獲日本住友商事注資

工研院新創公司傳捷報！疫情衝擊全球經濟，根據KPMG統計，截至今年第二季為止，亞洲創投市場投資新創公司動能疲弱。工研院多...

陪台商參訪台灣農業 僑委會：持續鏈結台商及國內產業

僑委會今天表示，僑委會委員長童振源日前陪同亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添等人參訪農委會屏東農業生物科技園區等，透過這次...

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

台塑集團創辦人王永慶么子王文祥再度拋出震撼彈，表示「我有責任回台塑」。雖然王文祥目前已經擔任台化、台塑化等兩家公司董事，...

生技股總是大起大落，究竟何時該買、何時該逃？讓大會計師教你看懂關鍵財報、判斷投資拐點

蔡英文第一次競選總統時，曾經將生技醫療產業列為台灣重點發展的5 大產業之一。2020年7月，又決定將「生技製藥產業發展條例」再延長到2031年。在政府的大力支持下，生技產業過去幾年在台灣有長足的發展。對於生技產業，很多人大表肯定，但也有人不以為然。就有多個媒體指出，政府不應該讓處於虧損狀態的生技公司上市櫃。

中裕：與美國哥倫比亞大學簽COVID-19單株抗體授權

中裕（4147 ）今（26）日公告，公司最高科技顧問何大一博士所領導的研發團隊，目前隸屬於美國哥倫比亞大學，經過數個月日...

雲林首場大型徵才8月29日登場 釋出2000職缺搶人才

受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年許多產業暫停歇業或祭出無薪假，隨國旅人氣逐漸回升，產業慢慢復甦，雲林縣8月29日上午9點...

台灣高鐵運量回升 加薪3%

台灣高鐵公司運量回升，宣布從8月1日起加薪，平均調幅3.42%，並發給參加防疫員工6,000元的「防疫感謝金」，而這次是...

高鐵獲利恐衰退 五年多首見

台灣高鐵公司自1997年通車營運以來，到去年的運量已連續13年成長，去年載客量達到最高峰的6,741萬餘人次，今年受新冠...

新竹站地上權招標 投資額估40億

活化土地資產、刺激地方經濟，交通部鐵道局公告「高鐵新竹車站特定區之車站專用區土地開發案」，基地面積約1.73公頃，採設定...

熱門新聞

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

公司治理3.0 上市櫃年報須提前公告

台積電積極擴產 擬發156億元公司債

群創報喜 Q4營運沒問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。