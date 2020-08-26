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強化東亞經濟交流 東元大力推廣南高屏在地農漁特產

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導
東元集團會長黃茂雄大力推廣南高屏三大縣市的在地農漁特產。記者張義宮/攝影
東元集團會長黃茂雄大力推廣南高屏三大縣市的在地農漁特產。記者張義宮/攝影

為推廣南台灣三大縣市在地農漁特產，東元（1504）集團旗下餐飲品牌由摩斯漢堡（安心食品）領軍、鼎力協助，攜手東亞經濟協會於今8月26日，邀請台南市、高雄市、屏東縣農漁會24處代表，共同於南港軟體工業園區舉辦「台日農漁產品企業及地方交流會」論壇及展售會，推廣在地農漁特產產品。

東元集團會長黃茂雄指出，將南部農漁產產品介紹給消費者，並透過超市、電商、餐飲及零售業者等管道，可以享用台灣在地農漁美食。

今年上半年逢疫情衝擊，東亞經濟協會與東元餐飲集團盼能強化東亞經濟交流，也為台灣在地農漁民盡一份心力，近期東元集團黃茂雄會長帶領旗下餐飲品牌多次走訪南高屏鄉鎮農漁會組織，深入了解當地特產與農漁民需求，特別邀請農漁民從產地直接拉到北部消費地展售。

8月26日上午先以論壇形式進行台日農漁產品企業及地方交流，緊接著登場的農漁特產展售會將媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，連同東元集團旗下餐飲14個品牌，以實際採購行動支持台灣在地農漁會。

現場展售南高屏最具特色農漁產品，有來自屏東恆春的洋蔥醬油、洋蔥紅酒，滿洲鄉的黑豆、萬丹鄉的紅豆、佳冬鄉的蓮霧、枋寮芒果，高雄旗山香蕉蛋捲、台南虱目魚、麻豆文旦、東山咖啡及龍眼蜜，以及鯛魚、龍虎班等新鮮冷凍魚產。更有東元集團旗下餐飲品牌-羽村、餡老滿、樂雅樂、美樂食料理長現場調理肉質Ｑ彈、富膠質的龍膽石斑、龍虎斑，讓現場民眾品嚐。

黃茂雄會長表示，從台灣各地用心發掘優質農漁特產，期待東元集團旗下餐飲品牌帶頭拋磚引玉，東元集團旗下共有14個餐飲品牌，其中摩斯漢堡有284家店，加上樂雅樂、蜜可頌、日本連鎖食堂、串家物語、餡老滿、MADO等關係企業，總數超過350家，整體的食材需求量大。此次展售期待透過與在地農漁會直接採購，讓各通路彼此以透明、合理、穩定、長期的模式發展，用最優惠的價格，買到最好的品質，不僅幫助農漁民也振興經濟。

東元集團旗下餐飲品牌摩斯漢堡（安心食品）將於屏東農業生物科技園區設立食品加工廠，除了布局中南部市場、繁榮地方經濟與就業，更能創新產品研發、拓展外銷。摩斯漢堡愛用台灣在地食材，更長期與社會企業小農合作，大量採購蕃茄及檸檬等，每年三月更在全台各店鋪舉辦樂活市集，讓消費者可以便利於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。

東元集團會長黃茂雄大力推廣南高屏三大縣市的在地農漁特產。記者張義宮/攝影
東元集團會長黃茂雄大力推廣南高屏三大縣市的在地農漁特產。記者張義宮/攝影

餐飲 東元

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