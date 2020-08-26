工研院新創公司邑流微測 首獲日本住友商事注資

工研院新創公司傳捷報！疫情衝擊全球經濟，根據KPMG統計，截至今年第二季為止，亞洲創投市場投資新創公司動能疲弱。工研院多家新創公司逆境籌資成功，包括半導體材料檢測公司邑流微測，獲行政院國發基金與日本住友商事雙雙投資；鎖定國旅市場的豐趣科技，完成新一輪增資；盟英科技掌握機器人關鍵零組件技術，也如期完成第二階段增資，獲1億元資金挹注。

工研院總營運長余孝先表示，臺灣是科技之島，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」，臺灣創新能力排名全球第四，創新能量豐沛，而工研院迄今已育成150間新創公司，對於衍生公司有完善的輔導制度，包括市場行銷、股權規劃、專利與法務保護、國際鏈結和無形資產評價融資等層面之協助，近年來工研院並積極推動科技市場與資本市場結合，期許資本長期投入，帶動科技創新。在工研院推動下，所衍生的新創公司營運和募資受到外界肯定，期望資金與科技的結合，能強化新創公司之營運體質，在後疫情時代掌握市場商機。

儘管面臨新冠肺炎疫情，2020年工研院新創公司仍表現亮眼，其中，邑流微測獲行政院國發基金與日本住友商事雙雙投資，顯示工研院培育臺灣新創的成果獲得認同，也帶出對工研院新創公司技術的信心。

邑流微測是2017年從工研院研發團隊衍生成立的新創公司，專注研發精準且快速的液態樣本檢測，擁有多國專利保護的AI流體檢測技術，目前已成功導入半導體、能源電池及生醫美妝產業，提升效率並節省成本。邑流微測突破現有技術侷限，提供半導體產業濕製程自動化檢測（FlowAOI）解決方案，更結合AI影像分析軟體，提供多元的奈米級液態材料全自動分析服務，是獲日本住友商事青睞的關鍵，邑流微測未來將布局亞洲和歐美市場，目標成為濕製程檢測的國際領導廠商。