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工研院新創公司邑流微測 首獲日本住友商事注資

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
影像式奈米粒子快速分析套件，可以協助半導體濕製程於奈米級尺度下保有原始物化特性下進行量測與分析，有效提升良率並降低生產成本。圖／工研院提供
影像式奈米粒子快速分析套件，可以協助半導體濕製程於奈米級尺度下保有原始物化特性下進行量測與分析，有效提升良率並降低生產成本。圖／工研院提供

工研院新創公司傳捷報！疫情衝擊全球經濟，根據KPMG統計，截至今年第二季為止，亞洲創投市場投資新創公司動能疲弱。工研院多家新創公司逆境籌資成功，包括半導體材料檢測公司邑流微測，獲行政院國發基金與日本住友商事雙雙投資；鎖定國旅市場的豐趣科技，完成新一輪增資；盟英科技掌握機器人關鍵零組件技術，也如期完成第二階段增資，獲1億元資金挹注。

工研院總營運長余孝先表示，臺灣是科技之島，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」，臺灣創新能力排名全球第四，創新能量豐沛，而工研院迄今已育成150間新創公司，對於衍生公司有完善的輔導制度，包括市場行銷、股權規劃、專利與法務保護、國際鏈結和無形資產評價融資等層面之協助，近年來工研院並積極推動科技市場與資本市場結合，期許資本長期投入，帶動科技創新。在工研院推動下，所衍生的新創公司營運和募資受到外界肯定，期望資金與科技的結合，能強化新創公司之營運體質，在後疫情時代掌握市場商機。

儘管面臨新冠肺炎疫情，2020年工研院新創公司仍表現亮眼，其中，邑流微測獲行政院國發基金與日本住友商事雙雙投資，顯示工研院培育臺灣新創的成果獲得認同，也帶出對工研院新創公司技術的信心。

邑流微測是2017年從工研院研發團隊衍生成立的新創公司，專注研發精準且快速的液態樣本檢測，擁有多國專利保護的AI流體檢測技術，目前已成功導入半導體、能源電池及生醫美妝產業，提升效率並節省成本。邑流微測突破現有技術侷限，提供半導體產業濕製程自動化檢測（FlowAOI）解決方案，更結合AI影像分析軟體，提供多元的奈米級液態材料全自動分析服務，是獲日本住友商事青睞的關鍵，邑流微測未來將布局亞洲和歐美市場，目標成為濕製程檢測的國際領導廠商。

除了邑流微測外，工研院衍生新創公司豐趣科技，專攻旅遊資源整合服務平台，因應近來國內旅遊爆發潮，推出一系列愛臺灣博物館卡等新產品，也完成新一輪增資案4,000萬元。盟英科技掌握機器人關鍵零組件的諧波減速機（HarmonicDrive）技術，突破過往技術掌握在日商的窘境，甫完成1億台幣增資，預計2021年完成年產能10萬台減速機的量產線建置。

邑流微測與住友商事簽約開展緊密合作。圖右起：邑流微測總經理李信宏、住友商事子公司台灣國際住商電子董事長宇田津信 、副部長鄒佳伶、經理陳盈均、邑流微測經理李正宇。圖／工研院提供
邑流微測與住友商事簽約開展緊密合作。圖右起：邑流微測總經理李信宏、住友商事子公司台灣國際住商電子董事長宇田津信 、副部長鄒佳伶、經理陳盈均、邑流微測經理李正宇。圖／工研院提供
濕製程微粒影像式分析系統：可智慧化監測半導體濕製程品質履歷追蹤，並可自由編輯排程與預警規格。圖／工研院提供
濕製程微粒影像式分析系統：可智慧化監測半導體濕製程品質履歷追蹤，並可自由編輯排程與預警規格。圖／工研院提供

工研院 疫情 半導體

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