王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

台塑集團創辦人王永慶么子王文祥再度拋出震撼彈，表示「我有責任回台塑」。雖然王文祥目前已經擔任台化、台塑化等兩家公司董事，但他認為這樣的參與還不夠，應更深入貢獻一己之力。此舉恐牽動台塑集團高階管理層的敏感神經，引發外界關注。

王文祥為王永慶的二房次子，他接受媒體訪問時表示，「我有責任回台塑」，「我的兄姊都很支持，三姊王雪紅也鼓勵我回去。」他甚至透露，王永慶三房長女王瑞華也贊同他的想法，現在就等台塑集團總裁、王文祥堂哥（王永在長子）王文淵點頭。

對此，台塑集團不予回應，僅表示尊重個人意見表達。

王文祥對外表達想回台塑集團已經不是第一次，幾年前王永在剛過世，王文祥就曾表示：「台塑集團的股東應該選出長期管理者，不是現在台塑集團主管，或5人小組、9人小組可以決定。」當時就被外界解讀他有意深入台塑集團經營層，不過當時王文祥因為「太年輕」遭勸退。

此次他再度對外放話，表示未來不只爭取進入台塑決策小組，還要進入某一家公司當負責人。至於去哪一家公司？王文祥說：「哪一家公司都可以，因為台塑集團各企業關係緊密，就像南亞做下游加工，跟台化、台塑買原料，台塑和台化的原料則是從台塑化來，垂直整合會相互影響，因此不管自己到哪一家公司，都可以對整個台塑集團發揮影響力。」

由於台塑集團目前已經落實專業經理人制度，三年前啟動二次交棒，王家第二代王瑞華、王瑞瑜、王文潮都退出俗稱九人小組的「行政中心」，退居「管理中心」，台塑四寶董事長目前多數由專業經理人擔任。王文祥此話一出，勢將牽動台塑集團高階管理層的敏感神經。

王文祥不諱言，台塑集團是家族企業，他強調全球有七成企業是家族企業，歐洲家族企業有的已經傳到第七代、第八代，甚至到第13代。相較於大部分專業經理人計畫的是未來5至10年的成長，家族成員想的是世世代代、子子孫孫，思考的想法是幾百年，更能為公司做長遠的規劃。

王文祥更強調，「如果有人說未來要把台塑集團全權交給專業經理人，這點我不同意。」他認為王家子孫有責任，不能全部交給專業經理人管理，王家人沒有每天用行動關心、努力，就會跟台塑集團脫節。