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雲林首場大型徵才8月29日登場 釋出2000職缺搶人才

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣今年度第一場聯合就業徵才將在8月29日上午9點於雲林國中舉行。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年度第一場聯合就業徵才將在8月29日上午9點於雲林國中舉行。記者陳苡葳／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，今年上半年許多產業暫停歇業或祭出無薪假，隨國旅人氣逐漸回升，產業慢慢復甦，雲林縣8月29日上午9點將在雲林國中舉行今年度第一場聯合就業徵才，計有55家廠商、2000個職缺，今年也首次增設「身障求才專區」，讓每位求職者謀得好機會，安心在家鄉就業。

目前國內疫情稍緩，不少廠商復工或取消減班休息策略，此次開缺產業包括高科技業、傳統產業、食品加工業、旅遊業、服務業，職缺種類有儲備幹部、研發人員、工程師、採購、技術員等，其中知名大廠義美、上銀、正新、豐泰、艾杰旭、福懋、利勤及三好國際酒店等，也釋出職缺搶人才。

勞工處長張世忠說，此次徵才有8成以上都是在地職缺，其中有670個職缺薪資約3萬元以上。雲林指標企業艾杰旭更開出10個薪資5萬元以上職缺搶人才；今年因新冠肺炎疫情，也衝擊到社會新鮮人求職，應屆畢業生參加徵才，憑2張求職履歷表，即可兌換一份求職禮，中央也加碼推出「青年就業獎勵計畫」，申請者最高可獲3萬元補助。

張世忠提醒求職者，選擇適合自己的工作很重要，求職者找工作前，應多花心思了解自我需求及目標，進而參加就業徵才，不但選擇性多，還可直接與廠商面談工作內容，提升求得好工作的機會。

斗六就業服中心表示，求職者可在參加徵才前至「台灣就業通」網站登錄個人履歷資料，活動當天服務台將協助列印個人履歷表。求職者當天除可索取紙本職缺手冊，也可透過手機掃描QR CODE下載職缺資訊，還能參加集章摸彩抽IPAD；配合防疫措施，求職者入場前須配合量測體溫、戴口罩及填寫健康聲明書。

雲林縣聯合徵才活動8月29日上午9點在雲林國中舉行，共有55家廠商開出2000個職缺搶人才。圖／雲林縣政府提供
雲林縣聯合徵才活動8月29日上午9點在雲林國中舉行，共有55家廠商開出2000個職缺搶人才。圖／雲林縣政府提供

求職 徵才 履歷表

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