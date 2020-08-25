Airbnb委託研究報告：去年旅客在台消費250億元

經濟研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）今（25）日發表最新研究報告〈Airbnb 對台灣之經濟影響〉顯示，Airbnb在2019年為台灣的國內生產總值（GDP）貢獻高達8.7億美元（約新台幣269億元），帶動21,600個在地就業機會，可望在推動台灣疫情後的旅遊業復甦中，扮演「關鍵角色」。

牛津經濟研究院報告指出，Airbnb提供的道地、真實的旅遊方式，為在地旅遊產業注入動能、推動復甦。在新冠肺炎疫情延燒前，Airbnb是台灣旅遊業的重要支柱。

Airbnb指出，平台不但造福旅遊業，旅客的消費活動為在地經濟帶來正面影響。2015至2019年間，Airbnb 旅客在台灣的消費總額超過27億美元（約為新台幣 848 億元)，且年均增長38% 。在2019年，Airbnb旅客在當地的餐飲和購物支出8.09億美元（約新台幣 250億元）。用戶在 Airbnb 平台上每消費 100美元（約為新台幣3,000元），便會為在地商家帶來 544美元（約新台幣1.6萬元）的收益。

Airbnb亞太區公共政策總監 Mike Orgill 表示，台灣經濟復甦和旅遊業景氣息息相關。這份最新的研究報告證實了 Airbnb社群可以有效促進台灣旅遊業發展、協助當地社群，創造成千上萬的在地就業機會。展望未來。經歷新冠肺炎疫情，希望能檢視現行的監管架構是否仍然切合所需，Airbnb 將持續致力與政府、旅遊機構、社群和當地利害關係人攜手合作，以負責任的方式重建台灣旅遊產業，為整體產業注入急需的動力。」