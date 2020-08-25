富錦樹搶生吐司商機 推niko bakery日香高級吐司專門店

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，不能出國也能來場舌尖上的旅行。搭上日本的生吐司熱潮，富錦樹集團創辦人吳羽傑攜手烘焙職人武子靖創立「niko bakery 日香高級吐司專門店」，試賣不到一個月就銷出超過6000份吐司。

吳羽傑表示，6年前第一次在日本吃到日本銀座CENTRE THE BAKERY的夢幻生吐司後，便開始關注其發展，為了解生吐司在日本成功的經驗，他拜訪超過30家店，嘗試逾100次的各類吐司，更與烘焙職人武子靖一同帶著團隊針對5家店做深度調查，終於研發出這款細緻、Q彈、保濕，連皮都好吃的「美肌生吐司」，而新品牌niko bakery 日香高級吐司專門店中的 「日香」意指每日餐桌的香氣，nikoniko(にこにこ)則是日文「笑咪咪」的意思，望帶給消費者「吃了會微笑的吐司」。

台灣今年吹起生吐司風潮，他直言現在投入正式市場成熟的時候，而他跟台灣果醬品牌「在欉紅red on tree」合作，於店內推出10種口味，包括台灣在地的紅心芭樂、鐵觀音等，希望讓更多人認識台灣的味道。

niko bakery日香高級吐司專門店將於8月28日(五)正式開幕，店內將每日限量販售含奶香的genki吐司、專為奶製品過敏者所研發之無奶的niko吐司，以及使用張錫斌黑糖跟義豐冬瓜茶製成的限量黑糖冬瓜吐司。