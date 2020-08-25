地產斜槓人生／Am我是我自己 咖啡界的精品小香咖啡

30而已劇中金句提到「三十歲之前看數量，三十歲之後看質量，儀式感是沒有放棄自己最好的證明。」40而已，沒有二十歲的肆意灑脫，沒有三十歲的焦慮不安。四十，想要的是好的生活，不管處在什麼狀況下的女人都應該擁有夢想的權力。

要開創斜槓人生，必須要找到自我特質與獨特性，我們都應該給自己一個期許，成長蛻變。今年因為疫情影響，個人消費及企業的行為模式也出現改變，在地產界打拼多年的斜槓女性創業家Lilin與Ivy及夥伴們，兩位女性是同學、好姐妹，也是事業夥伴，她們共同走過東南亞，澳洲，歐洲世界各國，跟秘密客是認識多年的好友，Lilin與Ivy及團隊共同創立的「海瑞國際地產」，專注於海內外房地產代銷工作多年，在業界留下不錯的口碑。因不安於舒適圈（comfort zone）所吞噬著夢想，紛紛出來創業開啟第二人生，有的人則是覺得自己生涯到了某種瓶頸，希望透過「斜槓」發掘自我潛能，創造被動式收入之餘，學會獨立自主，自己決定過著什麼樣的生活。

擁有行銷企劃背景的兩人，某日在居酒屋喝著小酒聊著天，突然有個想法不能因為疫情被困住，必須要找尋新的事業道路，因而今年開始決定跨足貿易事業，成立第一個咖啡品牌「Am我是我自己」。

海瑞國際李佩珊總經理Lilin接觸地產快20年，因為銷售海外地產關係，累積了許多東南亞的資源與人脈，醞釀多時終於跨足電商與貿易事業，從咖啡飲品作為起源，未來將陸續開發美容保健食品，生活用品等，而「Am我是我自己」設計蝴蝶的LOGO，背後代表著她跟張愽恩Ivy的創業故事，蝴蝶遨遊看世界，共同出國打拼回台，創造經濟獨立自主的自己，身為新時代的女性，咖啡對他們來說，是一種品味，更是種從容自在的生活態度。

會以咖啡作為品牌起點原因，Lilin先生本身專研咖啡多年，每當她回到家時，總聞到芳醇、濃厚的手沖咖啡香，進而希望把好的咖啡傳遞給消費大眾。「Am我是我自己」對於咖啡豆的新鮮及產地來源和生產過程特別重視，有經過SGS檢驗以及投保產品責任險，除了手工挑除瑕疵豆，避免摻入有害物質，讓每杯咖啡的風味都是乾淨的，加上咖啡絕不庫存，堅持每筆訂單手工烘焙、現磨出貨，提前七天搶先預購新鮮烘培的咖啡濾掛，萃取出迷人香味與豐富口感，因為新鮮，打開濾掛，深深呼吸，感受濃醇香，彷彿沈浸在咖啡浴！

有高品質的咖啡豆，才有好咖啡，咖啡已成為現代人對生活的一種品味，一杯好喝的咖啡，帶有醇香的層次風味，品嚐香、酸、甜、苦不同層次味覺變化。「Am我是我自己」以濾掛咖啡滿足咖啡愛好者在家沖泡的便利，產品分為「醉咖啡」、「我家都是咖啡香」兩個系列，讓從容的手沖咖啡這件事，成為一種優雅的生活態度。打破以往濾掛咖啡包裝單一型態，「醉咖啡」系列以時尚、對生活有理想的女性為設計發想，分為喜、怒、哀、樂不同風味，Lilin風趣的談著，不是只有紅酒會微醺，好喝的咖啡一樣會讓人陶醉。

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