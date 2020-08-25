新航防疫措施 提供安全飛行旅程

全球疫情持續延燒，新加坡航空（新航）在近期全面檢視旅客的旅程，主動推出一系列積極促進健康與安全的方案，同時強化既有的防疫措施，讓旅客從機場報到到抵達目的地能放心旅行、安心搭機。

新航集結了醫療專家、主管機關和合作夥伴的建議，並整合旅客的意見回饋，針對旅客旅程體驗加以提升和優化。這些措施將為旅客確保一個安全健康的環境，增加旅客搭機旅行的信心。

新航在官網上提供「旅客健康與安全強化措施電子指南」可下載，詳細敘述在旅客在搭機之前、抵達機場、搭機飛行與抵達目的地等不同階段的健康與安全措施。旅客在搭機前會以電子郵件的形式收到此說明書。這些措施是新航最新推動的「#SIAcares」方案，內容也包含在近期陸續推出的企業社會責任計畫。

新航總裁吳俊鵬表示，這些措施有助於在新冠肺炎疫情期間，讓新航仍持續落實執行、保持承諾，確保我們能以領先業界的健康與安全標準，提供世界級的服務。

他說，我們竭盡所能採取所有必要措施來保障旅客在旅程中的健康，以此讓旅客感到安心，並建立搭乘新航的信心。我們也在持續開發創新的旅客體驗數位解決方案來支援這些健康與安全措施，將使新航在這期間能更滿足旅客對於飛行旅程的不同期待。

據指出，每一架新航集團的飛機在執飛時，客艙內的空氣自天花板吹向地板，這樣的空氣流動形式有助於降低病毐和細菌的散播。空氣每2到3分鐘就能全部換新。新航集團機隊中的每一架飛機都配置了HEPA高效微粒空氣濾清器，能夠濾除空氣中99.9%的懸浮微粒，包括空氣中的病毐和細菌。

新航客機上的洗手間幾乎都配備了感應式水龍頭，並提供抗菌洗手液。新航也正在評估在每段航程的整備時，於洗手間內使用UVC紫外線光照清潔。

而且自6月8日起，新航集團內的航空公司提供每位旅客一個防疫包，內有醫療用口罩、抗菌紙巾和乾洗手，為旅客在疫情期間提供一份額外的防護。