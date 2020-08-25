快訊

遭疑帶議員玩澎湖 蔡易餘：推廣藍色公路進行訓練

國旅爆量！ 安心旅遊補助僅剩3億 不排除提前結束補助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市接近榮景時期？全台單月買賣移轉破55個月新高

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
全台房市熱呼呼，買賣移轉棟數單月表現創紀錄！根據內政部統計處最新月報資料顯示，7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次突破3萬棟已經是房市合一上路前的2015年12月，受到自住買盤持續回籠的帶動下，單月3萬棟的買賣移轉棟數創下近55個月以來的單月新高。 圖／聯合報系資料照片
全台房市熱呼呼，買賣移轉棟數單月表現創紀錄！根據內政部統計處最新月報資料顯示，7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次突破3萬棟已經是房市合一上路前的2015年12月，受到自住買盤持續回籠的帶動下，單月3萬棟的買賣移轉棟數創下近55個月以來的單月新高。 圖／聯合報系資料照片

全台房市熱呼呼，買賣移轉棟數單月表現創紀錄！根據內政部統計處最新月報資料顯示，7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次突破3萬棟已經是房市合一上路前的2015年12月，受到自住買盤持續回籠的帶動下，單月3萬棟的買賣移轉棟數創下近55個月以來的單月新高。

根據內政部資料統計，7月全國的買賣移轉棟數為3萬551棟，月增19%，且年增3.1%，移轉棟數創下近55個月以來的新高，累計前七月的移轉棟數為17.1萬棟，較去年同期減少約1.1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單月3萬棟的買賣移轉棟數，已經逐漸接近上一波房市榮景時的移轉量能，比較不同的是上一波房市交易熱絡時，雙北市單月的移轉棟數可達上萬棟，但受限房價水準等因素，現在僅回升到7000~8000棟的數量，不過即使雙北復甦腳步較緩，但大台北以外的都會區交易量則相對雙北市穩健，主要這波反彈買氣仍以自用型為主，房價負擔越低的區域交易量增加的狀況越明顯。

六都7月移轉量表現中，台北市2892棟也逐漸往3000棟接近，月增幅度達27%，新北市重新站上6000棟大關，月增19%且年增3%，桃園市與台中市也雙雙站上4000棟，台南市2246棟，高雄市則是回升到3634棟月增24%且年增12%。

以目前房市熱絡的交易狀況來看，曾敬德認為，8月雖然有民俗月可能讓部分民眾交屋腳步放緩，但7月房市交易量能增溫，預料8月的移轉棟數仍會較去年明顯量增，而全年的買賣移轉棟數有機會超過去年的30萬棟。

房市

延伸閱讀

全台未繼承不動產 創高

變數低、容積獎勵明確 危老改建最大誘因

房地合一稅收 成長94％

六都炒房風氣誰最兇？前二名竟不是雙北

相關新聞

房市接近榮景時期？全台單月買賣移轉破55個月新高

全台房市熱呼呼，買賣移轉棟數單月表現創紀錄！根據內政部統計處最新月報資料顯示，7月份全國的買賣移轉棟數站上3萬棟，上一次...

羨慕！ 有公司給子女新生入學、畢業典禮假

新北市勞工局今年辦理「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，給予提供友善措施的企業，最高5萬元的獎勵，資拓宏宇提供員...

疫情難出國！國旅熱 台南各觀光工廠業績明顯攀升

疫情影響國人難出國，國旅風潮興，台南市強力推出一系列振興加碼活動，其中，各觀光工廠業績攀升，疫情解封後來客數平均增加近2...

特斯拉和小特斯拉都要他 為什麼和大工業這麼搶手？

電動車是未來趨勢，特斯拉股價飆破2,000美元，美國電動車廠雨後春筍成立，台廠和大工業（1536）不但是特斯拉的重要零組件供應商，也受全球數十家「小特斯拉」青睞，為什麼特斯拉和小特斯拉一致相中和大？

等了五個月！高鐵宣布8月恢復調薪 還發防疫感謝金

由於去年旅運量突破歷年新高，台灣高鐵公司原預計3月起對全體員工調薪3.42%，未料受疫情影響暫緩，引發員工不滿。隨著疫情...

台灣大「偏鄉玩程式」變出酷炫自走車 志工真情伴學童創作

「我好捨不得離開喔！」「明年我來還要再來！」台灣大哥大基金會4年來，每年都會前往3～4所偏鄉或弱勢學生較多的學校辦理「C...

貨櫃海運歐洲線 運價漲一成

貨櫃海運需求大增，繼美國線之後，歐洲線也大漲，不少大型船公司已通知海運貨攬業者，遠東-歐洲線自9月開始要加收旺季附加費（...

長榮、陽明 Q3獲利看旺

遠東-美西線運價今年以來大漲一倍，市場看好長榮、陽明兩大航商，其主力兩大航線一起反彈。法人預期，長榮、陽明第3季的獲利可...

寶成桃園開發計畫 喊卡

全球製鞋龍頭寶成昨（24）日代旗下子公司寶建企業公告，受新冠肺炎疫情影響，原擬自地委建桃園人力資源發展中心的廠辦大樓新建...

BTC下周登場 聚焦三重點

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將在下周二（9月1日） 起舉行三天會議。今年BTC有三大亮點，一是聚焦後疫情時代...

永豐餘小學堂 伴讀家扶學童

永豐餘自從2015年啟動「永豐餘台東小學堂」志工陪讀活動，今年已邁入第六年。在每周三的下午，永豐餘志工與台東家扶關山服務...

經濟選書／職場女力

隨著組織走向極簡，核心成員也跟著組織改採較難以捉摸的「1/2×2×3」模式。核心分子的薪水提高，但工作負擔也加重。一年工...

熱門新聞

台積電證實 2奈米製程將留在新竹寶山

鍘完淘寶台灣 輪到蝦皮？投審會這麼說

大陸風險增？外媒爆鴻海、和碩擬赴墨西哥設新廠 鴻海回應了

台積電斥資48.4億元買彩晶閒置10年地 謝金河：不尋常的行動

台積電4次大手筆買地 謝金河：十分不尋常

華為末代手機晶片 擠爆台積電5奈米產能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。