傳統旺季、價格高檔 國產看下半年營運穩健成長

國內預拌混凝土龍頭國產建材實業（2504）第2季獲利暴衝，展望下半年，國產營運總處總經理吳志仁今天表示年底本來就是混凝土業的傳統旺季，加上砂石價格維持高檔為混凝土價格提供支撐，樂觀看下半年營運「穩健成長」。

受惠台商回流效應發威，國產第2季稅後純益7.64億元，較去年同期爆炸成長6.56倍，也比第1季增加1.85倍，包括毛利率和營益率皆打破歷史紀錄。優異的財報表現推升近期股價不斷向上墊高，今天再上漲0.4元，收在21.4元，續創近十年多來的股價新高。

國產第2季獲利衝高，一部分來自旗下台北港公司從2018年以來溢繳的權利金約1.68億元，於第2季財報入帳，為一次性收入；其次國產去年底出售虧損的福建龍岩水泥廠，今年相關轉投資虧損包袱減輕；加上台商回流效應帶動國內營建工程火熱，混凝土需求跟著升溫。

國產發言人邱隋益觀察，隨著美中貿易戰+新冠肺炎，預料台商回流的趨勢才剛起步，台商回台第一步就是建廠，雖然對於混凝土而言，這個量不是最大，但台商回台建廠追求速度和品質，價格其次，所以大多會找大品牌的上市公司，不是大廠沒辦法接單，對於國產而言將優先受惠。

展望下半年，邱隋益表示第3季對於國產而言，傳統上會有中保、台泥等權益法投資的現金股利收入進袋，為獲利先吞下定心丸；另外今年台灣運氣好，幾個颱風都只有擦肩而過，沒有進來，營建工程沒有受到影響，這也有利國產第3季營運。

至於第4季，因為許多工程趁著過年前趕工，是混凝土業的傳統旺季；至於價格方面，主要看占成本比重高達四成的砂石價格，台灣北部混凝土廠的原料砂石多來自大陸，今年初因為大陸疫情關係，造成砂石短缺，一度推升砂石價格上漲一波，混凝土價格跟漲以轉嫁成本；現在雖然大陸疫情已經緩和，但因為大陸衝刺基建，大陸砂石的內需價格比出口還要好，導致出口意願降低，大陸的料進不來，碰上年底傳統旺季，預估年底大陸砂石有可能再漲一波，可為混凝土價格帶來支撐。國產對於今年下半年營運維持審慎樂觀。