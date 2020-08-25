合富-KY看好新原廠合作方案 挹注未來三年成長動能

合富-KY（4745）雖然上半年受到疫情影響本業檢測試劑及設備銷售，董事長王瓊芝表示，仍樂觀看待下半年本業業績回溫，加上新的原廠合作方案下半年推出，以及ViewRay新訂單可望於第4季簽定，並開啟新的原廠合作方案，新業務初步估計可望進帳1-2億元人民幣，展望下半年可望與去年同期相當，全年獲利可比去年。

展望未來，王瓊芝表示，看好下半年至未來3年合富的業務發展。除了規劃將層峰計劃業務從目前三甲醫院擴大市場規模到2、3線城市醫院，未來客戶數將增加外；其次則是，合富獨家代理的ViewRay為MRI導引放療設備，2019年底已售出一台給高雄醫學大學，今年上半年如期裝機，並於6月認列營收；此外，因疫情興起的新原廠合作方案，最快可於第4季確定，2021年上半年可望認列營收；還有，本業檢測試劑及設備銷售回溫，上半年需求將遞延至下半年。

王瓊芝進一步指出，新營運模式為合富擔任原廠與中國經銷商間的橋樑，透過合富先替經銷商向原廠付清檢測設備的費用，降低經銷商因疫情影響周轉風險，而經銷商則向合富購買檢測試劑，同時付清檢測設備分期款項，有助合富拓展更多不同類型的新客戶。由於合富正與5家原廠進行洽談，其中1-2 家廠商將完成簽約，預估明年可帶來人民幣 1-2億元營收貢獻。

總經理李惇表示，至於子公司合富中國於上海A股的上市計畫，受到疫情影響遞延，也將於今年底前送件，依據註冊制需約3個月時間，最快2021年上半年可上市。

由今年上半年財報可知，因合富於去年5、6有增資計畫，已稀釋股權為73%，未來根據上市地相關法規，預計合富的持股自73.8%降低至55.35%，持股下降18.45%，屆時因持股比例降低可認列獲利將減少。

且若是子公司合富中國準備掛牌，未來相關業務也將與母公司切割。對此，李惇表示，合富中國於A股IPO的目的，主要是為募集資金，可加速擴張醫療檢驗集約化行銷及業務，擴大採購量降低採購成本，升級倉儲冷鏈物流中心和資訊化系統，以提高業務競爭力。

合富看好中國醫療市場高速成長，體外診斷市場約新台幣3,500億，目前合富中國目前僅占40億元，市場占有率僅1%，還有很大的空間。上市後也增加合富中國的能見度，有助於未來併購和資金運用，有助於合富的獲利翻倍成長。