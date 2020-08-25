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趨勢科技辦網路攻防賽 培養全球資安人才

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

網路資安解決方案廠商趨勢科技，今（25）日公布第六屆年度Capture the Flag（CTF）全球網路攻防搶旗賽時程，提供實作機會來培養更多網路資安專業人才。

「趨勢科技Raimund Genes盃CTF 2020網路攻防搶旗賽」將首次全程採用線上競賽的方式舉行，包括線上預賽及決賽。這項賽事廣邀全世界好手共同切磋，涵蓋多項網路資安關鍵領域，尤其是人才短缺，以及經常成為針對性攻擊目標的領域。

趨勢科技威脅研究副總裁 Mike Gibson 表示，未來連網世界與數位化企業將非常仰賴網路資安產業的專業能力，用來保護關鍵基礎架構的資料與系統；然而，企業受攻擊面與威脅版圖隨時都在改變和成長，這項全球網路攻防搶旗賽有助於對抗這些發展趨勢，培養優秀人才，強化他們在關鍵領域的技能。

今年的競賽項目包括：逆向工程、鑑識分析／漏洞攻擊、開放來源情報（OSINT）、行動裝置、IoT、機器學習，以及無線射頻（RF）系統。尤其，無線射頻過去兩年在另一個Capture the Signal競賽中獲得相當大的迴響，今年也首度列為競賽項目。

今年的全球CTF網路攻防搶旗賽將分兩階段舉行：線上預賽及線上決賽。線上預賽將於日本標準時間9月26至27日舉行，採用「解題」（Jeopardy）形式來考驗參賽者解決問題的能力。預賽前十名的優勝隊伍將晉級決賽，決賽預定將於12月18日在線上舉行。

決賽獲勝冠軍隊伍將可獲得 100 萬日圓的獎金（約新台幣27萬元），獲勝隊伍的每位隊員還可獲得15,000點ZDI漏洞懸賞計畫獎勵點數，這些點數可供漏洞研究人員賺取專屬的獎勵和權益。第二名和第三名則可分別獲得30萬及20萬日圓的獎金，分別約新台幣8萬元及5.5萬元。

主辦像 CTF 網路攻防搶旗賽這樣的全球競賽，只是趨勢科技協助網路資安產業解決人才短缺問題的努力之一。此外，趨勢科技亦努力在全球招募及訓練新的網路資安專業人員，藉由更好的產品自動化 (如 Trend Micro XDR) 來協助紓緩疲於奔命的 IT 資安團隊的壓力。

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