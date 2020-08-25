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Airbnb旅客近五年在台消費 總額逾848億元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
牛津經濟研究院（Oxford Economics）今（25）日發表的最新研究報告顯示，Airbnb 在 2019 年為台灣的國內生產總值（GDP）貢獻高達8.7億美元（新台幣約269億元），並帶動2萬1,600 個在地就業機會。　圖／Airbnb提供
牛津經濟研究院（Oxford Economics）今（25）日發表的最新研究報告顯示，Airbnb 在 2019 年為台灣的國內生產總值（GDP）貢獻高達8.7億美元（新台幣約269億元），並帶動2萬1,600 個在地就業機會。　圖／Airbnb提供

全球知名經濟研究機構－牛津經濟研究院（Oxford Economics）今（25）日發表的最新研究報告顯示，Airbnb 在 2019 年為台灣的國內生產總值（GDP）貢獻高達8.7億美元（新台幣約269億元），並帶動2萬1,600 個在地就業機會，可望在推動台灣疫情後的旅遊業復甦中，扮演「關鍵角色」。

該報告在《Airbnb 對台灣之經濟影響》章節中，探討了2015至2019年間，Airbnb 對台灣整體經濟帶來的影響，報告顯示，Airbnb 不單造福旅遊業，旅客在當地的消費活動亦為在地經濟帶來正面影響。

在2015至2019年間，Airbnb 旅客在台灣的消費總額超過27億美元（約為新台幣848億元)，且年均增長38% 。在2019年，Airbnb 旅客在當地的餐飲和購物支出 8.09 億美元（約為新台幣250億）。用戶在 Airbnb 平台上每消費100 美元（約新台幣3,000元），便會為在地商家帶來544美元（約合新台幣1.6萬元）的收益。

牛津經濟研究院亞洲區總監 James Lambert 指出，「Airbnb 不論在帶動台灣經濟抑或是就業機會成長，都有顯著的貢獻，亦在後疫情時代旅遊業復甦扮演至關重要的角色。Airbnb 透過提供全球獨特、道地旅宿與體驗活動，可以為旅客提供在地的旅行推薦，並將人潮帶至熱門景點以外的地區。」

Airbnb 亞太區公共政策總監 Mike Orgill 表示：「台灣經濟復甦和旅遊業景氣息息相關。這份最新的研究報告證實了 Airbnb 社群可以有效促進台灣旅遊業發展、協助當地社群，並創造成千上萬的在地就業機會。」

他說：「這份報告回顧了近期數據，同時展望未來。經歷新冠肺炎疫情，我們認為此報告有助我們檢視現行的監管架構是否仍然切合所需，而Airbnb 將持續致力與政府、旅遊機構、社群和當地利害關係人攜手合作，以負責任的方式重建台灣旅遊產業，為整體產業注入急需的動力。」

由於疫情延燒全球，跨國旅遊活動嚴重受到影響，但台灣疫情緩和，Airbnb發現台灣在地國旅的預訂量已反彈到疫情之前的水準，而且隨著台灣旅遊的復甦，「短距離」、「非都市」的旅遊成為主流。

Airbnb 新台幣 疫情

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