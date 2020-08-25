科技人才扎根十年有成 蔡明介北海岸陪學童生態調查

長期投入科學人才培育的聯發科技教育基金會，自2011年啟動「小學科普實作獎助計畫」，配合教育部的中小學科學展覽會活動，至今扎根工作屆滿十年，累積已協助超過一萬八千名師生邁入科學專題探究的殿堂。今年不僅協助彰化溪州鄉水尾國小一舉拿下全國科展國小組物理科冠軍，董事長蔡明介日前也造訪獎助學校之一的基隆八斗國小，更和師生一起「下海」，分享師生關於潮間帶生態研究的成果。

聯發科技（2454）董事長蔡明介對於推動科技人才教育高度關切，日前特別造訪「小學科普實作獎助計畫」的獎助學校之一的基隆八斗國小，親自前往第一線了解科普獎助計畫的推動情形，並分享師生研究潮間帶鵝頸藤壺的成果。

蔡明介表示，科學教育在過去數十年來為台灣的競爭力奠定深厚的基礎，也是未來台灣面向世界的重要能力，聯發科技科普實作計畫從國小扎根，透過企業資源的帶動，將科普的能量與創客的精神帶進小學，特別是針對資源較缺乏的偏遠學校，期望促進資源的流動，縮短城鄉差距，相信給孩子機會，改變就會發生。

八斗國小臨近海岸線，因此近年皆以潮間帶生態作為研究主題，對於蔡明介的到訪，師生相當興奮，更帶領董事長前往瑞芳蝙蝠洞公園，「下海」尋找藤壺的蹤跡。蔡明介特別換上雨鞋，和小學生們走入潮間帶，並聆聽他們興奮地說明陽燧足與藤壺、海膽的生態。蔡明介展現好奇探究的精神不斷提問，小學生們儼然化身生態小老師，圍著他比手畫腳說明。

和師生一起親身體驗後，蔡明介特別感佩全國科展活動的指導老師們，對於他們長期投入科普教育表示敬意，在全國科展舉辦期滿60周年，蔡明介再次呼籲科技人才紮根的重要性，也願意長期支持偏鄉的科普活動。