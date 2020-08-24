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TaylorMade最強鐵桿P700系列 再添生力軍

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

高爾夫領導品牌TaylorMade宣布深受消費者喜愛的經典P700系列鐵桿家族將再添新成員，繼廣受好評的P790鐵桿及傳奇球星Tiger Woods共同研發的P7TW鐵桿，再推出全新P770鐵桿、P7MC鐵桿、P7MB鐵桿三款鍛造鐵桿，全系列P700鐵桿家族將滿足各類型球友所需。

全新P770鐵桿採用鍛造中空主體結構，擁有可以媲美P790的絕佳性能，能夠為球友帶來前所未有的極致遠距和出色容錯性。相較於P790鐵桿，P770的外型更加小巧緊緻。

全新P770外型極具辨識度，頂線更細長，桿面後移和桿面長度則有所減少。鍛造4140包覆桿面，採輕柔碳鋼主體設計，結合策略性配置重量僅46克的鎢鋼配重，在為球友帶來極致遠距和出色容錯性的同時優化穩定性。

全新P770桿頭注入獨特超輕聚氨酯填充物，協助桿面達到彈性係數最大限制，同時提升擊球手感。

漸進式倒錐形桿背技術(ICT) 精準優化每個鐵桿桿面漸進式倒錐形桿背技術位於每支鐵桿的桿面位置，既可以增加甜蜜點和最小化側旋，又能將常見偏離中心擊球的影響降低，確保擊球精準度和球速，讓飛行彈道更筆直，提供球友出色的性能表現。

全新P770鐵桿將於9月4日正式在台上市，提供3-PW (共8支)搭載NS PRO Modus105桿身或NS PRO 950 GHNEO桿身兩款選擇，定價為新台幣60,000元。

至於P7MC鐵桿選用經典半凹背設計，所有細節都經過精心打磨，力求實現最優品質。精密鍛造工藝和幾何結構的設計，實現更為紮實的擊球手感。P7MC是一款完美結合卓越性能、絕佳手感和出色容錯性的場上利器。

汲取巡迴賽選手回饋的外型設計，P7MC鐵桿具有纖薄頂線和漸進式桿面後移，使瞄準時具備更清晰的視線。窄型桿底和俐落的桿頭前緣，確保球桿與草皮接觸時的穩定性。

每個角度都經過精心計算以滿足頂尖球員對於鐵桿性能的要求，半凹背設計則帶來出色容錯性，極大化球桿效能。採用1025碳鋼經2000噸壓力鍛造成型，確保打造更緊實的結構，以提供紮實穩定的手感。同時應用TaylorMade最優異的幾何研磨技術和溝槽設計，確保桿面精準度與品質，成就完美精準的揮擊。

全新P7MC鐵桿將於9月4日正式在台上市，提供3-PW (共8支)搭載NS PRO Modus105桿身或DYNAMIC GOLD EX Tour Issue S200桿身兩款選擇，NS PRO Modus105桿身定價為新台幣60,000元，DG EX Tour Issue S200桿身定價為新台幣62,800元。

高爾夫

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