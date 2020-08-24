台鹽啟動綠電新布局 高雄永安打造60公頃專區

台鹽（1737）董事長陳啟昱今(24)日宣布，旗下子公司台鹽綠能啟動高雄永安的「漁電共生」計畫，準備打造占地60公頃的漁電共生專區、建置裝置容量40MW以上的太陽能案場。市場預期可提高台鹽綠能對母公司的獲利貢獻度。

據了解，台鹽綠能正深耕「漁電共生」區塊，繼嘉義、台南各有一個專區已審核通過外，包括台南北門、七股另有4處「漁電共生」專區案剛獲農委會原則通過，可望自本李起陸續動工，搶在明年底前掛錶。

身兼台鹽和台鹽綠能董事長的陳啟昱目前宣布啟動新布局。他說，台鹽綠能配合中央政策推動再生能源、讓台灣朝亞洲綠能發展中心發展，該公司所投入的不僅只是擴大光電規模，在綠能科技上也結合學界與技術單位不斷突破。

除已通過的六件「漁電共生」專區案外，更與資策會共同打造新形態的AIOT養殖數位分身系統，以科技化的數據管理協助傳統養殖邁向智慧養殖，並於台南北門區打造示範基地累積養殖關鍵數據。

陳啟昱表示，漁電共生利用魚塭土堤建置支架架高太陽能面板，達到一地多用。此次開發永安除看好其上千公頃的養殖面積外，同時也因當地近年市場需求不均，漁民生計大受影響，期盼能以綠電資源扶植當地產業發展。

台鹽綠能將導入嘉義與台南的成功經驗，以60公頃的專區建置裝置容量40MW以上的太陽能案場，預計將能為高雄帶入20多億元的投資效益，未來並進一步開發高雄區域，打造以兼顧養殖權益與環境保護的「漁電共生」模式。台鹽今日下跌0.1元，收32.3元。

他並強調，台鹽綠能致力推動的漁電共生強調「農漁為本，綠能加值」，以本土養殖漁業為出發點，不只聚焦於綠電，更專注於漁業結合智慧科技養殖的發展，將以光電資源協助漁業軟、硬體升級，以促進產業升級與轉型。