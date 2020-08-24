訊聯GTP實驗室 獲衛福部通過可成立細胞製備場所
訊聯（1784）今（24）日公告，該公司GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
訊聯指出，公司GTP實驗室之細胞製備場所，為臺北榮民總醫院及蓮見國際生技公司，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體免疫細胞治療- CIK「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福部函覆認可，訊聯GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範 (GTP)。
訊聯表示，臺北榮總申請之前項計畫經許可事項，包括細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療- CIK，其適應症包括實體癌第四期（肝癌、肺癌、胃癌、乳癌、直腸結腸癌、食道癌）。
至於細胞製備場所的部份，則由訊聯生技GTP實驗室（蓮見國際生技委託訊聯生技執行細胞製備），整個計畫效期是從2020年8月20日至2023年8月19日止。
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