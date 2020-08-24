【2020米其林】教父牛排、台中鹽之華等22家餐廳摘下一星

布雷薩諾內（Bressanone）是義大利北部特倫蒂諾- 上阿迪傑大區南蒂羅爾的一座市鎮，是該省第三大城市和最古老的城鎮，除了擁有悠久的歷史人文背景之外更以滑雪勝地聞名，也因此成為深受義大利及鄰近國家喜愛的觀光景點...

2020-08-24 10:35