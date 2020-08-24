【2020米其林】教父牛排、台中鹽之華等22家餐廳摘下一星
米其林在今（24）日正式公佈《2020台北台中米其林指南》，教父牛排、台中鹽之華等餐廳摘下米其林一星；現場也邀請大廚們、媒體、業內重要人士等共襄盛舉，一同見證台灣的第三版指南的誕生，以及指南首次前進台中。
今年獲選名單如下(名單持續更新中⋯)：
米其林一星：蟬聯的有教父牛排、大腕燒肉、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、Longtail多國餐廳、明福台菜海產、山海樓、MUME、鮨野村、鮨隆、大三元、天香樓、雅閣。
新上榜摘下米其林一星的餐廳有：A Cut、鹽之華、Forchetta(火氣大)、渥達尼斯磨坊、俺達的肉屋、明壽司。
2020年的《米其林指南》評鑑這次是首度跨出台北，延伸至同樣擁有豐富餐飲文化與活力的台中舉辦《米其林指南》發表會。
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