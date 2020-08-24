生展東京發明展 再獲「三金一銀」佳績

生展生技（8279）今年再次於東京發明展獲得評審團一致好評，得到三金一銀的好成績；其中，「改善化療藥物副作用之益生菌ST4」、「助眠益生菌ProGA28」以及「增強代謝雙益菌MetaEX」三項作品獲得金牌殊榮，而「預防大腸癌新益菌V3」也獲得了銀牌的好成績。

本次參賽的生展專利菌株ProGA28，以工業級醱酵製程生產出獨家成分BIOJOVIAL®，可經由腦腸軸系統，為身體帶來健康的效益。以憂鬱大鼠進行試驗的結果顯示，在充滿壓力的生活環境下，BIOJOVIAL®可增加自律神經穩定性、減緩焦慮及憂鬱行為、幫助入睡、促進深層睡眠。BIOJOVIAL®活性成分具有高度穩定性、應用廣，可添加到飲料產品中。

生展是專業的微生物產品製造廠，除了原料藥的製造生產更包含保健食品類的設計與生產。生展研發團隊持續深入功能性益生菌的研究，從菌種篩選、醱酵生產並投入多種不同功效驗證平台，相關的研究成果也發表於國際學術期刊。

生展功能性益生菌產品具備完整科學實證與通過國家專業審查，品質嚴謹把關，並透過國內外專利佈局，多項認證（ISO、HALAL、GMP、HACCP與PIC/S GMP認證）能提供國內、外保健品市場更具特色化、差異化的獨特益生菌產品。目前，生展功能性益生菌已成功銷售全球，將是品牌客戶前進國際市場開拓商機的最強助力。