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台股15年大數據揭密！家族企業降至七成，專業治理年代來了？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
MSCI再降台股權重，證期局估將流出兩億多美元。圖／聯合報系資料照片
MSCI再降台股權重，證期局估將流出兩億多美元。圖／聯合報系資料照片

2020年8月，台股加權指數突破過去30年的12682點天花板，創下台股歷史新高。正值台股邁向新里程碑，台灣董事學會發表最新研究，探討近15年台灣產業及資本市場的大數據，發掘箇中關鍵變化。

台灣董事學會已連續七年，訂定觀察指標，研究台灣上市櫃公司的競爭力。8月剛發布最新《2020台灣董事會白皮書》，內容分析近15年台灣產業及資本市場的國際競爭力變化，試圖找出台灣產業下一波成長動能。

台灣董事學會發起人蔡鴻青透露，董事學會研究發現，台股中的家族企業占比已降至70％，「過去七年，不乏家族企業被併掉或倒閉，每年消失1％，」他解釋箇中原因。

上市櫃企業成立達30年以上的已占五成比例，代表進入世代交替，企業面臨接班轉型。

與此同時，市場資本的結構也有所改變，散戶比例逐漸下降，國內法人略微上升，尤其外資對台股持股上升的比例最明顯，從2005年的30％到2019年變成41％。

台股高殖利率誘人，有利有弊

不過，台股誘人的高殖利率，卻引人憂心。

觀察2019年的市場配息率，台灣達53％，高於美國、新加坡、日本、韓國、上海、香港等許多重要國際市場。雖然配發很多現金給股東，讓股東很開心，「但公司若發太多錢出去，缺乏資金的企業如何成長？」蔡鴻青點出問題。

他更指出，台股還存有企業國際能見度及流動性不足的問題。

最明顯的，就是15年來外資針對台股的研究報告減少，2019年只有162份外資報告；而股票交易日均量小於100張的公司占比更有28.4％。「散戶看報紙買股票，法人看報告買股票，外資研究報告沒人寫了，買台股的外資自然跟著少！」蔡鴻青直言。

如今，台灣產業發展正跨過50年，準備進入百年發展的下半場。董事學會分析，百年企業的成長軌跡將由家族年代、共治年代，進入專業年代。

董事學會邀請到三家處於不同階段的公司，包括台灣康寧、研華科技、嘉新水泥，以「從中堅企業到百年企業」為題，分享企業成長及轉型過程中，董事會如何做出重大決策。

向蛇學習：脫一層皮才能再成長

台灣康寧總經理曾崇凱分享康寧經營之道的「345模式」──以3個核心技術、4個製造平台、賣到5個市場。他認為，企業應該將80％資源投入345模式，維持日常營運，而保留20％資源投入破壞式創新。此外，康寧也會「超前部署」，規劃和儲備未來五年所需的資金，包括派發股利、投資未來、併購資金等。

研華科技董事長劉克振則難得親自分享研華的「進步型董事會」。他提到若要發揮董事會功能，關鍵是資訊充分。議題必須在董事會召開前，就提早讓董事做充分準備，結合不同功能性委員會，並另外舉行「專題擴大會議」以決定重大決策。

劉克振強調，公司必須制定五年願景，而研華每五年都會做一次願景檢視。他形容，企業成長並不是連續性的，而是應該像蛇一樣，脫一層皮才能再成長，因此必須每五年找出新的成長動能。

此外，研華董事會薪酬委員會也剛完成激勵制度，以及總經理共治，都是研華進步董事會得以成功運作的一環。

捨舊路、敢於轉型，順應未來挑戰

嘉新水泥企業團執行長王立心則分享嘉泥如何邁向轉型成長之路。

2007年嘉新原有的水泥事業漸漸退場，公司營收頓時下降45％，足足花了五年時間調整，處理掉部分事業和土地。2013年，嘉新定調以資產開發為未來轉型主軸，2015年開始投入旅宿業，再跨足產後護理之家事業。

集團從B2B的House事業，大幅轉型到B2C的Home服務業。她透露，其間面臨眾多內部及外部的管理挑戰，以溝通及透明兩大原則，方能帶動集團內外部順利轉型。

今年來，中美貿易戰加上新冠疫情，全面衝擊台灣出口加工的全球供應鏈模式，讓企業經營充滿變數，未來更須步步為營。

逢甲大學人言講座教授許士軍總結分析，如今民粹與民族主義左右經濟環境，讓全球經濟由理性發展演變為非理性，企業必須提早調整適應，在去家族化趨勢下，得靠有智慧的董事會發揮力量，面對非理性時代的挑戰。

（作者／林珮萱 本文出自2020.8.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台股 外資 資本市場 願景

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