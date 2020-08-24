台灣安進：生物相似藥可節省健保藥品開銷7億元

全球知名生物科技製藥企業安進（Amgen）藥廠在台成立滿五週年，台灣安進公司表示，今年國內健保安全準備金將低於法定三個月金額，為了確保健保財務穩定，政府在思考節流策略時，可考慮價格上具有競爭力的生物相似藥（Biosimilar）。

台灣安進表示，生物相似藥是參考已上市且專利保護將屆的原開發廠生物製劑，經過不斷比對、篩選與製程調整後所製造出來的藥物。

台灣安進指出，隨著許多生物製劑近年來專利陸續到期，生物相似藥陸續被核准上市。依照全民健保藥物給付項目及支付標準，生物相似藥核價金額相較於原廠藥物的金額約減少15%。

台灣安進指出，若以今年最新公布的健保給付藥品金額來看，治療乳癌、大腸直腸癌、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎治療的生物製劑，申報金額48.8億元，若是納入生物相似藥，換算下來有機會節省多達7億元開支。

台灣安進說明，生物相似藥的研製非常著重定性分析（Critical Quality Attribute, CQA），透過繁複的定性分析和臨床前實驗，臨床藥動學得以證實與原廠生物製劑相似，因此臨床試驗只需針對選定的特定族群實施，不需執行數個大規模臨床試驗。

根據健保署在2018年全民健保惡性腫瘤醫療支出「排名前十大癌別之醫療費用支出統計表」指出，癌症治療的藥費為400億元，相較於2014年的295億元大幅成長，對於健保財務造成不小負擔。隨著2020年將有許多生物製劑的專利期限到期，許多生物相似藥若能通過核准上市，其較低的研製本及較便宜的藥價，將能使健保的財務壓力獲得緩解。