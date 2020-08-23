產業缺地台中市5招有解 上半年投資1800億六都第一

產業投資「大缺地」不少業者指台中工業區幾乎額滿且地價貴森森，台中市經發局長張峯源表示「有解」目前祭出多項措施，已新增近600公頃工業用地，累積投資116件、投資金額1800億，招商成果六都第一。

經發局強調，中美貿易戰導致產業鏈結構轉變，許多台商紛紛回流，且加上新冠肺炎疫情影響，聯合國貿易發展會議(UNCTAD)公布「2020年世界投資報告」預估全球企業海外的直接投資預測下降3至4成。但台灣成功防疫，反而使國際大廠等在今年上半年加強對台投資，未來市府將利用五大策略持續招商引資，讓企業落腳台中，躍進大台中經濟發展。

經發局長張峯源說，市採取的策略一是「利用公有地園區開發」打造產業園區共提供528公頃，包括太平產業園區、潭子聚興產業園區、豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區及精密機械科技創新園區三期，另經發局也著手烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，整體開發完成後總共可提供528.21公頃土地。

策略二「協助民間產業小區開發加速」民營公司報編開發園區，依據產業創新條例規定，公民營事業或興辦產業人也可依規申請設置。且30公頃以下的產業園區，由地方審查環境影響評估跟可行性規劃，加速開發流程。目前核定設置產業園區有太平、后里、神岡、烏日等4區，總面積33.24 公頃；送件申請辦理可行性規劃報告另有5處，合計面積65.74公頃。

策略三「輔導工廠業者利用毗連非都市土地」依「產業創新條例」及「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」自108年1月至109年7月底，成功輔導並核定三久公司、力山公司、好加公司、義高公司、永祺車業共5家廠商，增加近3萬平方公尺的產業用地，估計引進投資金額超過10億元，增加225個就業機會。

市府今年7月9日公告非都市土地整體開發工業園區廠房立體化方案，除原本都市計畫地區內的廠房可以長高，非都市地區的廠商也適用，提供傳統製造業廠房更新及「向上長高」的機會，包括仁化工業區、南區多家廠商均提出容積需求，解決廠房擴建更新問題。

經發局第5個策略是成立招商工作小組，並召開「招商投資障礙排除協調會議」透過密集會議、跨平台協調、現地會勘訪視、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭點排除投資障礙，市府透過這五招，上半年裡產業所創造的投資金額勇冠六都。