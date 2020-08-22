星宇航空七夕雙機 首班JX8025月老情人航班啟程

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」JX8025、JX8520今(22)日浪漫升空。JX8025「月老情人航班」率先在上午11:00於桃園機場起飛，沿台灣西部向南往菲律賓方向飛行，帶旅客們展開一場特別的七夕高空約會。

星宇航空此次除同樣安排機坪勤務車大賞，更與KLOOK聯手請到姻緣專家-台北霞海城隍廟月老蒞臨候機室，以手繪版的霞海城隍廟背板及各項祈福物品佈置現場，盡全力讓旅客感覺就像置身城隍廟，並準備平安茶、許願小卡及城隍廟特製御守，旅客向月老祈福後，將心願寫在小卡並貼在祈福牆上，相信有月老的祝福，一定可以「脫單必勝，良緣必成」 。

旅客謝小姐表示，上次的類出國體驗非常遺憾沒搶到票，這次麻煩許多朋友一起幫忙才成功搶到，也很讚賞星宇及KLOOK有創意的請到月老本尊現身候機室，謝小姐出發前即認真寫下希望未來另一半擁有的條件，今天誠心的向月老祈福能快快賜給自己一段良緣。

星宇航空七夕雙機商務艙全艙及經濟艙前十排為限定情侶雅座，佈置可愛的心型抱枕，配上法國頂級巧克力品牌Fauchon禮盒及典雅的乾燥花束，營造出精品級的浪漫氛圍迎接旅客，機上也將有彩蛋活動加碼登場，從機場到機上，每個細節完美配合，要讓每對佳偶在無法出國旅遊的防疫期間，留下像極了出國的難忘情人節回憶。

交往至今快十年的顏小姐及林先生表示，原本早已沒有在過情人節，今年看到星宇航空推出的類出國七夕體驗，又再度燃起了過節的興致，以快手買到經濟艙情人雅座搭配台北晶華酒店一泊二食，兩人非常期待這次前所未有的空中約會，能在機上享受兩人世界，品嚐胡同燒肉、欣賞窗外美景，今天也特別向月老祈福繼續保佑兩人的感情甜蜜長久。

星宇航空照慣例贈送每位旅客有機長及座艙長親筆簽名的搭機證書，登機禮包含Amedai巧克力、星宇撲克牌、滴紅豆水、飛行飄帶及星宇香居家體驗噴霧，更因應本次Love is in the Air主題，加入蓋上特製郵戳的明信片，旅客可在飛行途中寫下想對自己或所愛的人說的話，航程結束後星宇航空將會代為寄出，讓這段空中情話及回憶順利抵達目的地。