英文中國郵報原址改建小坪數精品宅 單價創區域新高

低利、游資氾濫環境，讓不少長期置產客將手中閒錢，以資產配置的概念購置不動產；東騰機構總經理白國祥表示，公司在捷運民權西路站旁推出小坪數精品宅「東騰界」，在品牌、地段加上相對低總價優勢下，吸引不少愛好公司品牌的粉絲出手購買，在公開三周之下，銷售戶近六成、逾百戶的不錯成績。

負責銷售「東騰界」的甲桂林廣告副董事長曹瑞濱表示，「東騰界」位撫順街靜巷，距離雙捷運站民權西路站50米，緊鄰花博公園與北美館，散步可達赤峰街文創商圈與晴光市場美食商圈，在該案具有建商品牌、地段、交通以及未來性可期之下，加上東騰機構過去多以中高總價產品居多，此次首度有總價1,300萬元起的產品釋出，讓該案出現一組客戶一次購買八戶的情況。

曹瑞濱分析，該案周邊未來還有上海商銀、陽信銀行兩大金融總部在中山北路與民權東路口登場，以及周邊還有大同集團總部、國賓飯店改建等計劃，在未來性可期之下，讓新案順銷。

「東騰界」基地是英文中國郵報原址，東騰機構先是購入其約175坪基地，之後又再買下隔壁兩棟基地約40坪的透天厝，基地富有故事性和歷史性；「東騰界」規劃13~28坪產品，共有189戶、一戶店面，總銷金額約35億元，在品牌的加持下每坪單價高達110~120萬元、創區域新高價。

白國祥指出，由於台北市市中心土地取得不易，接下來東騰還會在市中心繼續推出危老都更改建案，如吉林路將有面公園危老案正在整合中；東騰機構目前在桃園小檜溪推出「着東騰」新案，該案去化約三成。