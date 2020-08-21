《小島散步》木框掛曆 募資平台上線48小時達標

文青風文創商機正夯，由旅居日本十三年的畫家 Viga 繪製的木框掛曆日前於嘖嘖募資上線，不到48小時即達標。

「台灣的可愛，想讓全世界知道！」旅居日本十三年的畫家 Viga，透過畫作傳遞對故鄉台灣的愛，十三幅畫集結成《小島散步》2021木框掛曆，以「複製畫」為概念，每張月曆壓有手撕線，時間過後可撕除日期，保留完整畫作，為居家創造另一種風景。《小島散步》木框掛曆日前於嘖嘖募資上線，不到48小時即達標。