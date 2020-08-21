《小島散步》木框掛曆 募資平台上線48小時達標
文青風文創商機正夯，由旅居日本十三年的畫家 Viga 繪製的木框掛曆日前於嘖嘖募資上線，不到48小時即達標。
「台灣的可愛，想讓全世界知道！」旅居日本十三年的畫家 Viga，透過畫作傳遞對故鄉台灣的愛，十三幅畫集結成《小島散步》2021木框掛曆，以「複製畫」為概念，每張月曆壓有手撕線，時間過後可撕除日期，保留完整畫作，為居家創造另一種風景。《小島散步》木框掛曆日前於嘖嘖募資上線，不到48小時即達標。
企劃團隊「Better Life 好感生活研究所」表示，數位時代裡，依然有人習慣在家中掛幅月曆，在日期的方格裡，填入聚會、祭祖、旅行等日子，牆上的行事曆，彷彿一個人的人生縮影。這個要陪伴自己365天的禮物，應該更慎重對待，Viga 的畫作充滿平和寧靜感，在這個需要舒緩的時刻特別適合撫慰人心，她期望《小島散步》能成為日常的溫暖陪伴。
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