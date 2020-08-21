汕頭泉成進駐新竹巨城 推二波超值優惠活動

愛吃火鍋的饕客注意了，高雄老店汕頭泉成搶進新竹市美食一級戰區—遠東巨城購物中心，特別推出二波超值優惠活動，要打響新竹首家店名號。

創立於民國32年的汕頭泉成火鍋，以招牌扁魚湯底、大份肉盤、澎派海鮮盤、手作沙茶醬深受好評，讓許多嚐過的高雄人一輩子回味。

汕頭泉成二代店「汕頭泉成沙茶潮鍋」2019年首度揮軍北上，進駐台中新光三越中港店，以「老味道新潮吃法」為概念，傳承老店鍋物精髓，鍋物、餐點、用餐體驗再升級，以全新升級的精緻個人鍋套餐擄獲台中鍋鍋控的味蕾，開幕至今好評不斷。

今年適逢汕頭泉成77週年，汕頭泉成再度進軍北上，首次進駐新竹，帶來高雄老店原汁原味的共鍋，以及中港店精緻個人鍋之大成，以共鍋加上個人鍋的客席設計，讓來訪的賓客不管是個人鍋獨享、共鍋同享都能盡情享受，滿足所有火鍋迷需求。除了承襲頗受好評的風味鍋底，更強勢主打神仙手切霜降牛、五行彩蔬菜盤、豪華海鮮船的個人涮涮鍋套餐以及巨無霸大肉盤的共鍋饗宴，搭配汕頭泉成招牌手作沙茶醬，每口都令人回味。

為歡慶汕頭泉成沙茶潮鍋巨城店開幕，特別推出兩波開幕慶活動，第一波截至8月23日(日)大方祭出超值優惠活動，每日前20組客人可享個人鍋套餐第二份半價、或合鍋消費享77折優惠。