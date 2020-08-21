快訊

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

北市府爽當包租公 捷運保強大樓登租金最高聯開大樓

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

根據北市捷運工程局的租售資料顯示，北市分回的聯開大樓的店鋪、商場、一般事務所、辦公室與住宅部分，租金最高的出現在站前的「捷運保強大樓」，每坪租金達4879元、將近五千元。其次則是捷運永春站的店鋪，每坪租金為4346與4858元。

出租量最多的則是蘆洲站的聯開住宅，共出租504戶每坪租金從489元~1096元，其次則是美河市的辦公室出租399戶，租金每坪558~1116元，美河市的聯開住宅也出租161戶，兩個大型聯開案就累計出租逾千戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，捷運宅向來是房市的票房保證，不管是租、售在市場上都相當熱門，尤其是大型的聯開案包括南勢角站的南方之星、美河市等案，對外出售時也都吸引許多民眾參觀與投標。

曾敬德指出，由於捷運宅的租售需求穩定，市府分回不管是出租、出售或者轉做社會住宅，都相當受到市場歡迎。

捷運 租金

延伸閱讀

北市府這兩棟捷運宅出租超熱 租金最低一坪489元

全台未繼承不動產 創高

變數低、容積獎勵明確 危老改建最大誘因

房地合一稅收 成長94％

相關新聞

北市府這兩棟捷運宅出租超熱 租金最低一坪489元

根據北市捷運工程局的租售資料顯示，北市分回的聯開大樓的店鋪、商場、一般事務所、辦公室與住宅部分，租金最高的出現在保強大樓，每...

林郭文艷遭起訴 大同：將依法救濟維護權益

針對華映科技承諾事項未揭露遭北檢起訴案，大同（2371）今（21）日表示，華映已提出事證詳加解釋說明，對承諾事項是否應揭...

視訊會議齊唱「明天會更好」 這企業真的很幸福

防疫期間，許多員工在家辦公，被喻為幸福企業的台灣安進為了讓讓同仁在家上班舒適安心，提供每人7500元電腦辦公周邊設備採買...

家樂福王俊超談消費概況：今年都會很辛苦

近來在疫情影響下，在家烹飪需求人口增加，牛肉需求持續增加，家樂福為穩定提供賣場顧客需求，支持友邦國家優良產品，自今（21）日起引進巴拉圭菲力牛排與莎朗牛燒烤片兩款牛肉商品，皆為可延長保存期限，鎖住牛肉肉汁以及減塑材質的貼體包，價格更比美牛、澳牛便宜。

台灣最大廣告集團出嫁日本！50年老店3次轉型 如何從本土變外商

採訪前3小時，來自博報堂的鄭儼驥正式成為格威CEO，日本第二大廣告集團，為什麼大手筆買下這家台灣廣告商？從格威歷年跨界併購、Line比稿背後，可看出端倪。

女王頭是他命名的！你不知道的新光三越老董吳東興

新光三越董座吳東興20日辭世，外界對他的印象是吳東興開創出傲人的百貨事業，但其實數十年來他在育樂事業也是發揮地得有聲有色，是橫跨育樂界的百貨第一代掌門人。

一個KPI救活一家店！ 最大女性健身房2樓鍍金術

它，沒有大型重訓等琳琅滿目的設備與游泳池等設施，只有伸展、深蹲等約10座輕量健身設備繞成一圈，只見清一色的女性會員依序做完這些設備，進行30分鐘的訓練。

沒回家也可繳電費 「台灣電力App」改版升級上路

用電看的見，生活更便利。台電三年前推出「台電e櫃檯App」至今已累計百萬使用人次，今年8月升級改版更名為「台灣電力App」，除既有之用電申請、案件管理與服務據點查詢等功能，還擴充推出電費預繳、用電管理，及停電報修等新功能，民眾可輕鬆掌握電力資訊服務。

吳東興逝世 新光三越：後續人事變動走公司流程

新光三越今（21）日發布重大訊息，董事長吳東興於今（20）日辭世，至於未來董事長一職將由誰接任，新光三越表示，目前會先進行董事長後事，公司現在正常運作，未來人事的變動，將會走公司後續流程，公司也都正常運作。

新光三越董事長吳東興 是企業家也是台灣攝影名家

新光三越百貨董事長吳東興驚傳辭世，享受81歲。對此，新光三越稍早發出聲明，證實此事。吳東興除了是企業家，也是一名知名攝影家，每年新光三越舉辦的國際攝影聯展，他都會共襄盛舉。

新光三越董事長吳東興辭世 生前最愛攝影

新光三越今（21）日中午表示，新光三越董事長吳東興昨（20）日安詳辭世，享壽81歲。新光三越表示，董事長對事業專注，對生活充滿熱情，也一直支持文化藝術產業，並持續創作。過去一直如同基石安定新光三越。新光三越是國內百貨業龍頭品牌，兩岸擁有近20個據點。

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

新光三越百貨董事長吳東興驚傳辭世，對此，新光三越稍早發出聲明，證實此事。

熱門新聞

聯發科報捷 5G技術大突破

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

新光三越董事長吳東興辭世 享壽81歲

紅色供應鏈頻招手 台灣人才恐再掀出走潮

普生 搶新冠檢測450億商機

ASML助陣 台積先進製程喊衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。