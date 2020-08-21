北市府爽當包租公 捷運保強大樓登租金最高聯開大樓

根據北市捷運工程局的租售資料顯示，北市分回的聯開大樓的店鋪、商場、一般事務所、辦公室與住宅部分，租金最高的出現在站前的「捷運保強大樓」，每坪租金達4879元、將近五千元。其次則是捷運永春站的店鋪，每坪租金為4346與4858元。

出租量最多的則是蘆洲站的聯開住宅，共出租504戶每坪租金從489元~1096元，其次則是美河市的辦公室出租399戶，租金每坪558~1116元，美河市的聯開住宅也出租161戶，兩個大型聯開案就累計出租逾千戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，捷運宅向來是房市的票房保證，不管是租、售在市場上都相當熱門，尤其是大型的聯開案包括南勢角站的南方之星、美河市等案，對外出售時也都吸引許多民眾參觀與投標。

曾敬德指出，由於捷運宅的租售需求穩定，市府分回不管是出租、出售或者轉做社會住宅，都相當受到市場歡迎。